L' adquisició d'habitatges per part d'estrangers a Espanya ha experimentat una disminució interanual del 7,5% durant la primera meitat del 2023, tot i que en certs casos ha registrat un augment notable.

Un exemple destacat d'aquest increment s'observa en el cas dels ciutadans russos, la compra dels quals de propietats ha augmentat un 50,2% respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades proporcionades pel Consell General del Notariat. Els russos lideren l'augment en l'adquisició d'habitatges a Espanya durant el primer semestre del 2022, seguits dels ucraïnesos, amb un increment del 41,6% i els nord-americans, amb un augment del 13,6%.

Tot i això, en termes de volum d'habitatges adquirits fins al juny, els britànics ocupen el primer lloc amb 6.498 propietats adquirides, representant el 9,6% del total. Els segueixen els alemanys, amb un 8,1%, i els marroquins, amb un 7,3%.

Els suecs van encapçalar la llista en pagar els preus més alts per metre quadrat, amb 3.036 euros, seguits dels danesos (2.930 euros), nord-americans (2.921 euros), suïssos (2.812 euros), alemanys (2.724 euros) i noruecs (2.584 euros) ). D'altra banda, els preus més baixos van ser registrats entre els compradors marroquins, que van pagar 689 euros per metre quadrat, seguits dels romanesos (1.086 euros) i els equatorians (1.335 euros).

MARROQUIS I ROMANS ESCALEN EL PODI

Entre els estrangers residents, els ciutadans del Marroc i Romania es destaquen com els principals compradors a la majoria del territori nacional, amb excepció de Galícia i els arxipèlags, on els compradors portuguesos, alemanys i italians han tingut una quota de mercat més significativa.

En aquest semestre, els francesos han superat els alemanys i nord-americans, liderant les compravendes entre estrangers no residents a les regions d'Aragó, Castella i Lleó, Catalunya , Extremadura, Galícia, Navarra i el País Basc.

Els alemanys destaquen com els principals compradors a les Illes Balears i les Canàries, i comparteixen el lideratge amb els nord-americans a Cantàbria, on aquests últims també van liderar les compres d'habitatges a Castella-la Manxa i la Rioja.

A Andalusia i Múrcia, els britànics es van posicionar com els compradors més actius en l?adquisició d?immobles.

Per la seva banda, els argentins, belgues, xinesos i portuguesos es destaquen com els principals compradors a les regions d'Astúries, el País Valencià, Madrid i Galícia, respectivament.

LES COMUNITATS ON MÉS CREIX LA COMPRAVENDA

La compra d'habitatges de lliure adquisició per part de compradors estrangers va experimentar un augment en tan sols quatre comunitats autònomes, mentre que va disminuir a les tretze restants. Els increments es van destacar a Astúries (amb un 27,7%), Galícia (amb un 14,8%), Múrcia (amb un 5,5%) i el País Valencià (amb un 1,3%).

Altres comunitats, si bé van tenir un millor rendiment que la mitjana nacional (-7,5%), van experimentar reculades, com Castella i Lleó (-4,8%), Catalunya (-4,2%) i Aragó (-3, 3%).

Les majors disminucions es van observar a les Balears (-32%), Navarra (-19,7%) i Andalusia (-15,3%). Per la seva banda, el País Basc (-13,3%), les Canàries (-12,6%), Castella-la Manxa (-12,5%), la Comunitat de Madrid (-11,5%), la Rioja ( -11,1%), Cantàbria (-9,9%) i Extremadura (-9,2%) van registrar descensos de magnitud més moderada.

Pel que fa a l'evolució dels preus d'habitatge, es van observar avenços positius en catorze comunitats autònomes i disminucions a les tres restants. Els increments van assolir taxes de creixement de dos dígits a Extremadura (12,3%), Cantàbria (11,1%), i Múrcia (10,2%). Amb un creixement més moderat però superior a la mitjana nacional (1,3%), es van ubicar Canàries (8,4%), Catalunya (7,9%), Madrid (7,7%), Castella i Lleó (6, 1%), el País Valencià (5,2%), el País Basc (4,2%), la Rioja (4,1%), Andalusia (3,2%), i les Balears (1,9%).

D'altra banda, Galícia (1%) va experimentar un creixement per sota de la mitjana nacional però superior a les disminucions registrades a Aragó (-7,4%), Navarra (-2,6%), Castella-la Manxa (-1 ,5%), i Astúries (-0,4%).

Pel que fa als compradors estrangers, els preus més significatius van augmentar en les compres fetes per russos (15,2%), seguits per suecs (11,9%) i equatorians (11%). D'altra banda, s'han registrat disminucions en els preus pagats per ciutadans noruecs (-4,3%), Països Baixos (-2,7%), Romania (-1,1%), Marroc (-0,6%), i Portugal (-0,5%).