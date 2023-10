Foto: @EP

En tan sols dos anys, s'ha registrat un notable augment de més de 46.500 estrangers que s'han sumat al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) , arribant a 426.002 afiliats el setembre d'aquest any. Aquests representen gairebé el 13% del total dels afiliats al RETA.

Aquest creixement significatiu s'ha produït principalment als sectors d'hostaleria, amb 6,330 registres nous; construcció, amb un increment de 8,197 afiliats; activitats professionals i científiques, que van sumar 5,348 nous membres; i transport, amb 4,890 treballadors estrangers per compte propi més que fa dos anys.

El setembre del 2021, Espanya comptava amb 3,319,875 treballadors autònoms afiliats al RETA, incloent-hi 379,445 autònoms estrangers. Durant el mateix període el 2022, es va experimentar un augment total de 9,988 treballadors per compte propi, arribant a un total de 3,329,863 afiliats. El setembre d'aquest any, es va registrar un creixement de 9,470 autònoms i va assolir una xifra rècord d'afiliació al sistema amb 3,339,333 persones treballadores autònomes.

Les dades són concloents: el treball autònom estranger constitueix el fonament fonamental del creixement del sistema , malgrat la manca d'incentius per fomentar polítiques actives d'autoocupació estrangera a la majoria de les comunitats autònomes.

Per a Eduardo Abad, president d'UPTA, “cal reforçar i augmentar els recursos econòmics en les polítiques orientades a l'autoocupació estrangera, cal posar en marxa programes d'assessorament específic per a les persones d'altres nacionalitats que volen iniciar una activitat econòmica. L'esforç i la tenacitat que demostren és envejable, vénen al nostre país i aporten al sistema, creen llocs de treball i no resten possibilitats, estan aquí contribuint al creixement econòmic a tot el territori nacional”.



Tot i això, UPTA ha identificat una gran quantitat de casos de falsos autònoms , especialment en sectors vinculats a la prestació de serveis a altres empreses, com és el cas del transport de paqueteria, cosa a la qual intentarà plantejar solucions.