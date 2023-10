El conseller d'Empresa i Treball i expresident del Parlament, Roger Torrent / @EP

El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha augurat aquest dimecres que la facturació de les exportacions catalanes augmenti un 5% interanual aquest any, un “nou rècord històric”.

En declaracions als periodistes des de la Setmana de la Internacionalització 2023, ha destacat que aquest creixement situa Catalunya "en xifres absolutes molt properes als 100.000 milions dʻeuros".

Ha defensat que "hi ha molts altres arguments" que expliquen l'augment, a banda del context inflacionari (l'efecte del qual no menyspreen, ha dit) i ha comparat el creixement que preveu a Catalunya amb el del comerç mundial, que ha xifrat al 0,8 % per al 2023.

El Govern augura que el 2024 “també serà un molt bon any” en exportacions, que representen el 35% del PIB català.

Ha descartat que el creixement estigui subjecte a l'evolució de mercats o competidors concrets perquè considera que "hi ha una base estructural d'aquesta internacionalització", que segons ell impulsada després de la crisi del 2008.

Torrent ha argumentat que el sector exterior és el principal motor econòmic de Catalunya: “Som una economia fortament internacionalitzada que va evolucionant positivament, més enllà que, òbviament, sempre hi ha incerteses i dificultats”.

SECTORS I ZONES GEOGRÀFIQUES



Torrent ha destacat el comportament de l'automoció i els sectors químic i agroalimentari, "tres pilars fonamentals" i tradicionalment exportadors.

Atribueix el creixement de les exportacions a la seva evolució a la UE --especialment França i Alemanya--, el Regne Unit i Turquia.

NOVA LÍNIA D'AJUDES

El conseller també ha destacat lʻimpuls dʻuna nova línia dʻajudes per a "empreses que vulguin posicionar-se en nous mercats", dotada amb 3 milions dʻeuros.

Així, la Generalitat atorgarà fins a 15.000 euros perquè les companyies emprenguin accions digitals --com a desenvolupament d'una pàgina web i campanyes publicitàries-- o presencials --participació a fires i congressos, per exemple--.

Torrent ha visitat la Setmana de la Internacionalització 2023 i ha saludat el director d'ESCI-UPF, Albert Carreras; el subdirector general de Programes i Projectes de Formació Professional, Esteve Juanola, i directors de les oficines d'Acció, així com líders d'empreses amb possibilitat d'expansió internacional.