L' atur a Catalunya ha augmentat en 8.600 persones durant el tercer trimestre del 2023 i la taxa d'atur ha pujat fins al 8,5% --enfront del 8,44% del segon trimestre d'aquest any--, fins a assolir els 345.400 aturats .

Catalunya se situa com la sisena comunitat autònoma on més ha pujat l'atur en números absoluts entre el juliol i el setembre, amb Madrid (37.600 aturats més) i Andalusia (30.700 aturats més) al capdavant de la classificació, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA ) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A tot Espanya , el nombre d'aturats puja en 92.700 persones, fet que suposa un increment del 3,36% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur se situa en l'11,84%, fet que suposa 24 dècimes més que entre l'abril i el juny del 2023, fins als 2,86 milions d'aturats.