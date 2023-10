El president del Cercle dEconomia, Jaume Guardiola. Foto: Europa Press

El Cercle d'Economia ha assegurat estar a favor de l'amnistia com a mesura legislativa que contribueixi "a girar full a uns fets que mai no s'haurien d'haver produït", alhora que ha advocat perquè els beneficiats haurien d'acceptar el marc de la Constitució.

Així ho ha assenyalat a la nota d'opinió Una sortida per a Catalunya, una proposta per a Espanya , que ha fet pública aquest dijous 26 d'octubre, en què ha lamentat que l'"actual fase de normalització a Catalunya" podria veure's frenada per les causes obertes per la justícia als líders independentistes catalans i, textualment, a diversos centenars de càrrecs públics i encausats.

Tot i això, l'entitat empresarial ha dit que aquestes mesures no haurien de respondre a càlculs partidistes i ha alertat dels riscos d'aprovar una amnistia "per guanyar una investidura".

NOU ESTATUT

El Cercle ha demanat que s'elabori un nou Estatut d'Autonomia que "garanteixi un marc de convivència per a les properes dècades" i contra el qual, si s'aprovés en referèndum, textualment, no hi podria haver cap recurs.

De tota manera, ha indicat que el nou Estatut hauria d'"encaixar bé" amb una reforma del model territorial per, en les seves paraules, evitar una nova col·lisió entre la norma catalana i la Constitució, com han assegurat que va passar el 2010.

Ha recordat que "el problema de Catalunya no és només el camí equivocat" de l'independentisme, sinó, en les paraules, la ruptura del consens estatutari que es va produir amb la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'Estatut del 2010.

L'entitat ha subratllat que cal "reconeixement del caràcter plural d'Espanya" i que la distribució de competències entre Estat i autonomies requereix més claredat.

Així, diu que Catalunya hauria de tenir competències exclusives en llengua, ensenyament, cultura, dret civil, ordenació territorial o organització interna de l'administració autonòmica, de manera que "quedaria protegit el bloc identitari, eix del sentiment nacional català".