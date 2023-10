El conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz / @EP

Repsol ha carregat contra la possibilitat que es mantingui un gravamen a les companyies energètiques ia la banca, recollit a l'acord de PSOE i Sumar per formar un Govern de coalició, i ha advertit que "la manca d'estabilitat en el marc regulador i fiscal del país podria condicionar els seus futurs projectes industrials a Espanya”.

En un comunicat amb motiu dels seus resultats corresponents als nou primers mesos de l'any, la companyia dirigida per Josu Jon Imaz va considerar que la possibilitat que es mantingui un gravamen a les companyies energètiques, "que es va idear com a temporal i extraordinari, castiga les empreses que, com Repsol, inverteixen en actius industrials, generen ocupació i garanteixen la independència energètica del país", mentre que "afavoreix els importadors que no generen ocupació ni activitat econòmica rellevant a Espanya".

En el cas de les energètiques, l'impost vigent s'aplica durant el 2023 i el 2024, gravant l' 1,2% de la facturació obtinguda en aquelles empreses amb ingressos superiors a 1.000 milions d'euros excloent-ne els negocis regulats i les activitats fora d'Espanya i extra peninsulars.

La mesura ha estat recorregut per les principals companyies del sector, entre les quals hi ha Repsol, que s'ha mostrat especialment bel·ligerant amb aquest gravamen des de la seva aprovació.

De fet, la petroliera és la companyia més impactada per l?impost, amb uns 450 milions d?euros aquest any, seguida de Cepsa, amb 323 milions d?euros; Naturgy i Endesa, amb uns 300 milions d'euros cadascuna; i Iberdrola, amb 200 milions d?euros.

MÉS DE LA MEITAT DELS SEUS BENEFICIS AL PAGAMENT D'IMPOSTOS.

A més, Repsol va subratllar que ja més de la meitat dels beneficis es van destinar al pagament d'impostos. Així, la contribució fiscal, entre el gener i el setembre del grup, va pujar a 10.890 milions d'euros aportats a les arques públiques, amb prop del 70% (7.441 milions d'euros) corresponents a Espanya.

Els tributs propis meritats van pujar a 3.206 milions d'euros i van representar més de la meitat dels beneficis (52%). A més, la companyia ha indicat que va contribuir durant el període amb una taxa de l'impost sobre societats del 37%, molt per sobre del tipus nominal aplicable a Espanya -del 25%- i de la mitjana dels països de l'OCDE, situant-se "com la empresa de l?Ibex 35 que més impostos va pagar al país".

DEIXAR D'INVERTIR A ESPANYA

Josu Jon Imaz ha advertit que la companyia, "abans de prendre qualsevol decisió d'inversió a Espanya", analitzarà si les condicions són "estables i prou atractives per garantir la rendibilitat dels projectes", i ha assegurat que si no és així, es compta amb "altres alternatives".

Imaz ha assenyalat que Espanya és "la principal geografia" on està invertint el grup i on preveu continuar desenvolupant "aquesta gran inversió" en els seus actius industrials, tot i que ha afegit que perquè això segueixi sent així és necessari "tenir un marc regulador i fiscal clar, predictible i estable".