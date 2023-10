El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi / @EP

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha insistit aquest dijous en el seu rebuig a una possible amnistia als presos de l'1-O després de ser preguntat pel que s'ha dit fa unes hores des del Cercle d'Economia . que ha assegurat estar a favor de l'amnistia com a mesura legislativa que contribueixi "a girar full a uns fets que mai s'haurien d'haver produït".

"Jo he dit amb total claredat que nosaltres no considerem la paraula amnistia i que no hi estem d'acord, ho he dit claríssim", ha assenyalat Garamendi a preguntes dels periodistes al Palau de Congressos de Granada, que acull aquest dijous el XXII Congrés de Directius CEDEIX.

Allí ha estat preguntat per les declaracions fetes des del Cercle d'Economia, que ha lamentat que l'" actual fase de normalització a Catalunya " podria veure's frenada per les causes obertes per la Justícia als líders independentistes i, textualment, a diversos centenars de càrrecs públics i encausats, i ha assegurat estar a favor de l'amnistia com a mesura legislativa que contribueixi "a girar full a uns fets que mai no s'haurien d'haver produït".

"Nosaltres no considerem la paraula amnistia", ha dit concisament el president de la CEOE, que ha realitzat aquestes declaracions després d'intervenir en una ponència sobre el nou escenari geopolític i la seva incidència a l'economia espanyola amb el president de la Cambra de Comerç d'Espanya , José Luis Bonet, i el vicepresident del Centre Internacional de Toledo per a la Pau i exministre d'Afers Estrangers d'Israel, Shlomo Ben Ami.