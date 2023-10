Carlos Slim @ep

L'empresari mexicà Carlos Slim ha manifestat aquest dijous a Avilés la necessitat d'implantar una jornada laboral de dotze hores, tres dies a la setmana i endarrerir la jubilació fins als 75 anys, per aconseguir així donar cabuda al mercat laboral a un nombre més gran de treballadors.



Carlos Slim es manifestava així en declaracions als mitjans a Avilés, on participa a la XXVIII Reunió del Plenari de la Fundació Cercle Montevideo, del qual forma part. Ho feia en ser preguntat per la seva opinió respecte a la reducció de la jornada laboral plantejada a l'acord de Govern de PSOE i Sumar.



" Jo crec que reduir l'horari així és una ximpleria; penso que el que sé, ho he dit diverses vegades, és que s'ha de treballar tres dies, dotze hores diàries, tres dies per donar cabuda a tres persones que treballin els altres tres" dies i jubilar-se als setanta-cinc anys, no als seixanta-cinc ni als seixanta ”, ha indicat l'empresari.



Carlos Slim ha recordat que "vivim més anys" ia tots els països del món que tenen polítiques socials i de pensions i de jubilació, el passiu laboral provocat per la jubilació és molt alt, molt per sobre dels recursos de l'Estat. "És molt important que la jubilació no sigui tan primerenca", ha insistit.



L'empresari ha destacat la necessitat d'integrar tota la població en el sistema econòmic i laboral i ha incidit que la millor inversió és combatre la pobresa, i per això veu raonable que treballin menys hores per donar cabuda a altres treballadors.



Ha destacat a més que la intel·ligència artificial (IA) augmentarà la productivitat i això crearà una mica més de problema per a l'ocupació.



Aleshores cal fer això que comento, treballar menys dies, tres dies, no quatre, ni cinc, tres, més hores, més anys, i en tenir moltes persones, cosa que provocarà nova demanda d'activitats noves, l'entreteniment va a ser important, l'esport, etc", ha dit Carlos Slim que ha insistit que "és fonamental, cal que les persones marginades s'incorporin a l'economia, amb bona educació, capacitació i feina".



Pel que fa als conflictes bèl·lics que s'estan vivint, considera l'empresari mexicà que “són situacions irracionals que no s'haurien de donar”.