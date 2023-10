Jaume Roures @ep

El consell d'administració de Grup Mediapro ha aprovat aquest divendres, a petició del seu soci majoritari, la desvinculació de Jaume Roures de la gestió del grup, després de 30 anys al capdavant.



Segons ha informat la companyia, al mateix temps s'ha ratificat Tatxo Benet, també sociogestor, en els seus càrrecs de president i conseller delegat, càrrecs que ja exercia des de fa més de deu anys. "Roures i Benet han estat unes peces clau en l'evolució no només de Grup Mediapro, sinó que han estat referents mundials al sector audiovisual", ha destacat.



EFICIÈNCIA, EFICÀCIA I DEDICACIÓ



En aquest sentit, el grup audiovisual ha assegurat que "continuaran amb normalitat als seus llocs" tots els membres de l'equip directiu de Mediapro : Juan Ruiz de Gauna, director general; Eva Abans, directora financera; Josep Ensesa, Legal Officer; José Luis Rubio, director de Broadcast and Media Services; Laura Fernández Espeso, directora de The Mediapro Studio; Carmen Fernández Tallón, directora d'Innovació, o Carme Anglada, directora de Comunicació.



"Tots ells estan plenament compromesos amb el futur del grup" , ha manifestat, alhora que ha afegit que "treballen sense descans per satisfer els seus clients i aportar valor als accionistes, en un ambient de treball on les persones estan per damunt de qualsevol altra consideració".



El conseller delegat de Grup Mediapro, Tatxo Benet, ha declarat “Grup Mediapro s'ha convertit en una gran empresa, una empresa resilient que ha demostrat que sempre ha sabut superar-se davant de qualsevol nou desafiament”. "Tot l'equip gestor i les 7.000 persones que treballem al grup seguirem fent-ho amb la mateixa eficiència, eficàcia i dedicació. Tot l'equip gestor i el seu conseller delegat estem totalment alineats amb els socis accionistes del grup, Southwind i WPP, amb qui compartim sense fissures el projecte de futur de la companyia", ha subratllat.



"No hi ha, en aquest sentit, ni la més mínima disconformitat. En aquest sentit, no només no hi ha hagut discrepàncies en el model de futur, sinó que no hi ha hagut ni el més mínim canvi ni en el projecte fundacional ni en els valors que el grup representa, i no n'hi haurà mentre aquest equip directiu estigui aquí, perquè és aquest equip directiu qui els ha posat en pràctica durant trenta anys i perquè els nostres accionistes comparteixen el nostre projecte i els nostres valors, que han estat clau a l'hora de valorar la seva inversió a Mediapro. Ningú els ha canviat ni ningú els vol canviar", ha assegurat.



D'altra banda, Benet ha afirmat que “el buit que deixa Jaume al grup és immens” . "I des d'un punt de vista personal enyoraré molt aquestes dècades meravelloses de treball conjunt, colze a colze, durant les quals hem col·laborat per aixecar el Grup Mediapro i convertir-lo en el que és. Però això no hagués estat possible sense les persones que treballen a el grup, els millors professionals a les seves respectives àrees. En aquest sentit, Grup Mediapro seguirà estant en molt bones mans", ha manifestat.



"La inspiració i el llegat que ens deixa en Jaume formen part insubstituïble de l'ADN de Grup Mediapro i seguiran sempre presents en el treball d'aquesta companyia, recordant-nos que el primer són les persones, que mai no hem de renunciar a les nostres idees i somnis, que treballant com ho ha fet Jaume seguirem aconseguint tot allò que perseguim, per difícil que sembli, sense que la por sigui un fre al que el talent i l'esforç ens fixin com a objectiu”, ha comentat.



Finalment, Tatxo Benet ha remarcat: "Acomplirem ara 30 anys de vida i tots, absolutament tots, accionistes, conseller delegat, equip directiu i totes les persones que componen el grup estem alineats i compromesos per viure trenta anys més, com a mínim, amb el mateix èxit que fins ara hem tingut”.