Arxiu - Estesa elèctrica, a Barcelona, Catalunya (Espanya). - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista caurà dissabte, 28 d'octubre, un 76,3% respecte a aquest divendres, fins a 6,45 euros per megawatt hora (MWh), marcant així el nivell més baix des de mitjans de gener.

Per franges horàries, el preu màxim, de 23,55 euros/MWh, es registrarà entre les 20.00 i 21.00 hores, mentre que al llarg de tres hores del dia -entre les 14.00 i les 17.00 hores- el 'pool' marcarà hores a zero euros/MWh, segons les dades provisionals de l'operador del mercat ibèric d'energia (OMIE).

A més, al llarg del dissabte en total se sumaran un total de 17 hores a uns nivells de preu per sota de la cota dels 10 euros/MWh.

El mercat elèctric estableix els seus preus per mitjà d'un sistema marginalista, que fa que l'última i més cara tecnologia que cal per cobrir la demanda fixi el preu per a totes les altres. No obstant això, les tecnologies de generació anomenades inframarginals -les renovables, la nuclear i la hidroelèctrica- entren al mercat a preu zero, així que quan la producció és suficient per cobrir tot el consum previst la cotització es fixa en aquests zero euros .

En aquest cas les darreres borrasques, unit al nou temporal d'aquests dies, està fent que la demanda -més baixa en cap de setmana que els dies laborables- sigui coberta majoritàriament per tecnologies renovables, principalment hidroelèctrica i eòlica.

D'aquesta manera, caldria retrocedir fins al 17 de gener passat per trobar un preu més baix al 'pool' elèctric per a una jornada , quan va marcar 5,1 euros/MWh. De fet aquell dia, el preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista va ser encara més baix -4,48 euros/MWh- ja que l'aplicació de l'excepció ibèrica va donar un saldo negatiu.

Des de començament d'octubre, la mitjana del mercat elèctric se situa en els 94,35 euros/MWh, davant els 127,21 euros/MWh que va registrar el 'pool' el mateix mes del 2022.

Al preu mitjà del 'pool' se sumaria la compensació a les gasistes, que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, tot i estar al mercat lliure, tenen una tarifa indexada, però que se situa novament en 0 euros/MWh, situació que es repeteix des del 27 de febrer passat.

La denominada 'excepció ibèrica' es va estendre fins al proper 31 de desembre, després de l'acord aconseguit per Espanya i Portugal amb la Comissió Europea. Així, es perllongava set mesos, fins a final d'aquest any, i no s'excloïa que es pogués prorrogar més temps si aquest marc també s'augmentava.

En concret, l'acord no només representava una extensió de l'excepció ibèrica que ja s'aplicava, sinó que implicava alguns ajustaments per acomodar-lo, com ara la referència de preus, que fins aleshores s'incrementava en cinc euros al mes, i passava a ser més suau .

A l'acord original, l'esmentat preu de referència per al gas tenia un valor mitjà de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durant sis mesos, elevant-se 5 euros/MWh cada mes a partir de llavors. S'incrementa en 1,1 euros/MWh des de l'abril passat, per concloure en 65 euros/MWh.

Actualment, el mecanisme porta sense tenir efecte sobre els processos de cassació marginal als mercats majoristes des de finals de febrer a causa del descens del preu del gas natural per sota dels llindars fixats per a la seva aplicació, però, en cas necessari, la pròrroga permetrà mantenir un preu raonable, no depenent de l'evolució del gas natural.