Una persona que no té feina té dret a rebre la prestació econòmica per desocupació, sempre que hagi complert una sèrie de requisits. L'entitat responsable d'administrar aquest procés és el Servei d'Ocupació Pública Estatal (SEPE).

Aquesta protecció pot ser total o parcial i es divideix en dos nivells: contributiu i assistencial. La protecció contributiva s'aplica a aquells individus que han perdut la feina i requereix un període mínim de cotitzacions per determinar la quantitat de la prestació que els correspon.

La protecció assistencial proporciona suport a les persones aturades que es troben en situacions específiques, com haver esgotat la prestació contributiva i tenir responsabilitats familiars, o haver esgotat la prestació i ser més grans de quaranta-cinc anys.

COM DEMANAR L'ATUR?

Per accedir a la prestació contributiva per desocupació, cal haver acabat un contracte laboral, haver estat acomiadat o haver experimentat una reducció de jornada i salari que oscil·li entre el 10% i el 70%.

A més, s'han de complir els requisits següents:

Estar inscrit a la Seguretat Social a Espanya amb cotitzacions relacionades a la desocupació. Haver cotitzat un mínim de 360 dies durant els sis anys previs a la situació de desocupació. Tenir més de 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació ordinària. Estar registrat al SEPE (Servei d'Ocupació Pública Estatal), cercant activament ocupació i disposat a acceptar ofertes laborals adequades.

HI HA FORMA DE PERDRE L'ATUR?

Les persones que reben prestacions per desocupació estan subjectes a obligacions establertes per la llei, com ara el "compromís d'activitat". Aquest compromís implica l'obligació de respondre a ofertes d'ocupació i participar en cursos de formació mentre es continua rebent el subsidi per desocupació.

El rebuig injustificat d‟una oferta d‟ocupació adequada o la negativa a participar en un curs de formació es considera una infracció greu, amb conseqüències sancionadores. La primera vegada que s'incorre en aquesta infracció, se sanciona amb la pèrdua de la prestació per tres mesos i, si es reincideix, la sanció s'estén a sis mesos.

En cas duna tercera infracció, es produeix lextinció de la prestació.

El SEPE atorga un termini de 30 dies per corregir la situació o justificar la manca dassistència. És rellevant assenyalar que aquestes regles són aplicables tant als beneficiaris de la prestació contributiva com als que reben el subsidi per desocupació com a assistència econòmica. En cas que transcorri més d'un any entre infraccions, es reiniciarà el procés de sancions des del principi.