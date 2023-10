Aquest fet planteja preocupacions sobre el seu impacte ambiental i la necessitat d'una sostenibilitat més gran en el món de les criptomonedes. EP

La mineria de la criptomoneda Bitcoin consumeix més electricitat que molts països densament poblats , segons un informe recent de les Nacions Unides. L'estudi, liderat per Kaveh Madani de l'Institut d'Aigua, Medi Ambient i Salut de la Universitat de les Nacions Unides a Hamilton, Canadà, adverteix sobre les implicacions ambientals i climàtiques preocupants d'aquesta creixent demanda energètica.

L'informe pronostica que el 2023 es necessitaran més de 135 terawatts-hora (TWh) per al procés de mineria de Bitcoin. La majoria d'aquesta electricitat prové de fonts d'energia fòssil, cosa que contribueix significativament a la petjada de carboni de la criptomoneda. Aquesta xifra supera el consum d'electricitat de països sencers, com ara el Pakistan.

La mineria de Bitcoin s'assembla a l'extracció d'or a la indústria minera tradicional. La producció es basa en la tecnologia de la cadena de blocs, on les transaccions es registren com a blocs de dades encriptades. Els miners utilitzen potents ordinadors per verificar i processar aquestes transaccions, generant nous blocs que s'agreguen a la cadena. Aquest procés requereix una quantitat d'energia substancial.

Segons l'estudi, en el període de dos anys entre el 2020 i el 2021, la mineria de Bitcoin va consumir 173 TWh, un augment del 60% en comparació del període del 2018 al 2019. Això es basa en dades proporcionades per l'Índex de Consum de Electricitat de Bitcoin de Cambridge.

Una troballa preocupant és que el 67% de l'electricitat utilitzada a la mineria de Bitcoin durant el període 2020-2021 es va originar en fonts d'energia fòssil. Mentre que l'energia hidroelèctrica, com la principal font d'energia renovable a la xarxa de mineria de Bitcoin, va contribuir al voltant del 16% de la demanda elèctrica. Aquest alt consum denergia i lús de fonts denergia no renovable tenen un impacte significatiu en el medi ambient i el canvi climàtic.

L'estudi també ressalta el consum d'aigua associat amb la producció de Bitcoin, estimant que durant el període 2020-2021 es van utilitzar aproximadament 1,65 quilòmetres cúbics d'aigua. Aquesta quantitat seria suficient per abastir més de 300 milions de persones en àrees rurals de l'Àfrica subsahariana o omplir més de 660.000 piscines olímpiques.

A més, durant el mateix període, es van emetre al voltant de 86 milions de tones de diòxid de carboni (CO₂) a causa de la mineria de Bitcoin. Aquestes emissions contribueixen al canvi climàtic i als efectes adversos.

Aquest informe destaca la necessitat abordar l'empremta ambiental de la mineria de Bitcoin i trobar formes més sostenibles de generar la criptomoneda. La comunitat global s'enfronta a un repte important en la cerca de solucions per mitigar l'impacte ambiental de la creació de Bitcoin.