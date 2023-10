Foto: Europa Press

Ser autònom a Espanya pot ser una tasca complicada i desafiadora. Segons l'IV Estudi Nacional de l'Autònom 2023 , d'Infoautònoms, el 45,3% dels treballadors per compte propi no tornarien a triar aquesta forma d'ocupació si poguessin recular en el temps. Aquesta troballa suggereix que ser autònom a Espanya no és per a tothom, i el camí cap a l'autonomia és ple d'obstacles.

L'estudi també mostra que emprendre no és una tasca senzilla, ja que el 90% dels autònoms ho consideren un desafiament. A més, la majoria dels autònoms (57,4%) informen de nivells de satisfacció per sota de la mitjana (6,7 de 10), i els resulta especialment difícil conciliar la vida laboral i familiar. Les principals barreres per emprendre que enfronten els autònoms inclouen el sistema de tributació (26,2%), els pagaments mensuals de la quota a la Seguretat Social (25,7%) i la burocràcia (23,2%).

Quan els autònoms opten per deixar de ser-ho, el 80% ho fa per problemes econòmics, com l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), la càrrega fiscal o impagaments per part dels seus clients. A més, més de la meitat dels autònoms han necessitat finançament en algun moment, i un percentatge semblant s'ha vist obligat a recórrer a mesures governamentals relacionades amb la pandèmia.

L'estudi també assenyala que la majoria dels autònoms desconeix els nous sistemes de cotització i finançament, ja que més del 80% no estan familiaritzats amb la Llei Crea i Crece, i només el 30% coneix el programa d'ajudes Kit Digital.

Tot i aquests desafiaments, hi ha aspectes positius relacionats amb ser autònom a Espanya. La independència (84,76%) i la flexibilitat (69,64%) que brinda la feina per compte propi són alguns dels avantatges que motiven els autònoms a submergir-se en aquest món. En paraules de Marcelo Vázquez, soci fundador d'Infoautònoms, “emprendre implica superar una sèrie de desafiaments, des de la càrrega administrativa fins a la incertesa financera. Ens enfrontem a obstacles que requereixen perseverança, com la recerca de finançament, la competència en un mercat saturat i l'adaptació a la tecnologia”.