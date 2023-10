Aquest 31 d'octubre, com cada any des del 1924 (és a dir, fa gairebé 1 segle) se celebra el Dia Mundial de l'Estalvi/ Foto: Europa Press

Estalviar és un verb que fa que les economies domèstiques tremolin. Les despeses quotidianes (diàries però també les extraordinàries) són una cosa amb què totes les famílies compten... encara que és inevitable, cada mes, voler reservar una petita quantitat econòmica per ficar-ho en aquesta guardiola d'estalvi (o compte o en el format que sigui) per poder afrontar qualsevol tipus d'improvist o extres però també per a altres menesters, com ara unes vacances.

Aquest 31 d'octubre, com cada any des del 1924 (és a dir, fa gairebé 1 segle) se celebra el Dia Mundial de l'Estalvi , una jornada que vol servir per conscienciar la població sobre la importància de tenir una cultura de l'estalvi. Aquest dia se celebra anualment després de la celebració, a principis del segle XX, del Primer Congrés de l'Estalvi a Milà.

A Catalunya, és difícil d'aconseguir. I és que les primeres previsions de la Cambra de Comerç de Barcelona per a aquest 2023 explicaven que la pèrdua de poder adquisitiu de les llars a causa de la inflació portarà a un dramàtic declivi en els estalvis de les famílies, marcant el nivell més baix dels darrers anys. A principis d'aquest any, aquest organisme va assenyalar que l' estalvi acumulat s'ha esgotat i és probable que continuï disminuint .

En la seva avaluació, aquest any el consum es veurà afectat a causa de la reducció dels estalvis disponibles, cosa que resultarà en un creixement econòmic molt més moderat a Catalunya en comparació dels anys anteriors. Tot i que la Cambra va revisar a l'alça les previsions de creixement del PIB per al 2023 en dues dècimes, se situaven en un modest 1,8% a principis d'any. Això representava una clara desacceleració en comparació del 5% registrat l'any passat .

Des de la Cambra expliquen a Catalunya Press que en el seu segon informe de conjuntura no van actualitzar les previsions d'estalvi matisant, però, que potser les van infraestimar un punt pel bon comportament que ha tingut l'ocupació, el creixement nominal dels salaris i el increment de les pensions".

L'organisme també explica que han passat de l'1,8% de creixement estimat del PIB al 2,3%, cosa que sí que van reflectir a l'últim informe.

PLANIFICACIÓ I CONSELLS

Sigui com sigui, i més enllà del context econòmic el que vivim, la realitat és que és important que a cada llar hi hagi una planificació econòmica, on quedi clar quins són els ingressos que entren de forma mensual i quines despeses vénen, també de forma fixa , de forma periòdica.

Experts asseguren que cal fer un seguiment de les despeses durant un mes sencer, apuntant totes les despeses per obtenir una radiografia real de la situació econòmica familiar.

Després d'això, cal fer una senzilla operació matemàtica, restar les despeses als ingressos, per tenir la xifra que cada unitat familiar pot estalviar.

D'altra banda, aconsellen identificar les despeses variables (apuntant activitats com sopars fora de casa, entre d'altres) que es poden retallar.

Altres trucs per estalviar, per a les persones que treballen fora de casa, és portar el menjar a la feina (no menjar a restaurants) i planificar un menú setmanal de menjars. També s'aconsella, per als que usin vehicle privat, estar al cas dels dies en què la gasolina està més barata i retallar despeses supèrflues o de coses que no es facin servir. Parlant de plata, si no vas al gimnàs, no paguis gimnàs. Un altre consell que donen és obrir un pla de pensions o un compte d'estalvi... i que et comprometis a no ficar-li mà fins que no sigui realment necessari.

Tot i que ningú va dir que sigui fàcil, ja que dilluns passat 30 d'octubre un estudi de Rastreator revelava que la meitat dels espanyols no aconsegueixen estalviar més de 100 euros al mes.

L'estudi del comparador també indica que la precarietat laboral, l'alça dels preus i el cost de l'habitatge ha fet que els joves tinguin dificultats no només per estalviar, sinó també per independitzar-se.