El conseller delegat emfatitza el paper social de la banca a la presentació de resultats. EP

CaixaBank ha fet fins al setembre al voltant de 9.800 novacions d'hipoteques a tipus fix i 10.600 refinançaments a particulars o altres acords de pagament des que va començar la pujada de tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE) el juliol del 2022.

A més, segons les dades fetes públiques per l'entitat, CaixaBank ha rebut al voltant de 6.000 sol·licituds que encaixen amb el Codi de Bones Pràctiques hipotecari, impulsat pel Govern en col·laboració amb el sector financer per ajudar les famílies amb dificultats per fer front als seus préstecs.

Així mateix, el banc destaca que el 80% de la producció d'hipoteques concedides des del 2015 s'ha formalitzat a tipus fix. L'entitat compta també amb gairebé 11.000 habitatges socials i té al voltant de 360.000 clients amb comptes socials o bàsics.

CaixaBank va tancar els nou primers mesos de l'any amb un benefici net atribuït de 3.659 milions d'euros, un 48,2% més que el mateix període del 2022, quan va guanyar 2.469 milions, segons va informar divendres passat.

Durant la presentació, el conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar, va posar en valor la funció que compleix la banca, més enllà dels resultats financers. "Vam desenvolupar una funció social molt important de la qual som molt conscients, particularment a CaixaBank per la nostra història, perquè el portem a l'AND", va subratllar.