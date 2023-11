Imatge de fitxer de la jubilació

A partir de l' 1 de gener de 2024, es durà a terme un canvi significatiu al panorama de les jubilacions, ja que l'edat requerida per sol·licitar-la patirà una modificació. Pel que fa a l'edat legal de jubilació, augmentarà dos mesos en comparació de l'any 2023, per tal de ser elegible per rebre una pensió.

Aquests ajustaments a l'edat de jubilació s'han aplicat de manera progressiva des de l'any 2019 i són part de la decisió d'establir, per a l'any 2027, l'edat de jubilació al nostre país en 67 anys. En aquest context, la despesa en pensions va experimentar un augment al juny, i va superar els 23.600 milions d'euros a causa dels pagaments mensuals i la paga extra.

A partir del 2024, els treballadors tindran l'opció de jubilar-se a l'edat de 65 anys, sempre que hagin cotitzat durant almenys 38 anys al sistema de Seguretat Social. Els que no compleixin aquest requisit hauran d'esperar fins a assolir els 66 anys i sis mesos per poder sol·licitar la seva jubilació.

D'altra banda, els interessats en una jubilació anticipada i voluntària podran presentar la sol·licitud amb 24 mesos d'anticipació respecte de l'edat legal. Tot i això, és important tenir en compte que aquesta decisió comporta penalitzacions proporcionals que afectaran la quantitat mensual a rebre com a pensió.

UN AUGMENT PROGRESSIU A L'EDAT DE JUBILACIÓ

A Eapaña, l'edat de jubilació ha anat augmentant gradualment en els darrers anys, evolucionant de 65 anys el 2021 a 66 anys i 6 mesos el 2024. Aquesta modificació respon a dos factors clau:

Descens en la taxa de natalitat : En els darrers anys, hem observat una disminució en el nombre de naixements, passant de 400.000 el 2008 a 340.000 el 2022 . Aquesta tendència es tradueix en una menor força laboral en activitat per mantenir un creixent grup de jubilats.

Descens en la taxa de natalitat : El sistema de pensions a Espanya es troba en un dèficit estructural, cosa que implica que els ingressos disponibles no són adequats per cobrir les despeses associades a aquest. L'increment a l'edat de jubilació representa una de les mesures destinades a enfrontar aquesta problemàtica.

Tot i ser una mesura controvertida i percebuda com a injusta per certs treballadors, el Govern la considera essencial per assegurar la sostenibilitat del sistema de pensions.

A més de l'augment de l'edat de jubilació, s'han introduït altres mesures destinades a reduir el dèficit del sistema. Una d'aquestes mesures és la reforma de les pensions públiques, que es va posar en marxa el 2023. Aquesta reforma inclou increments a les cotitzacions socials, la disminució de les pensions de jubilació anticipada i la implementació d'un nou sistema de càlcul de les pensions.