El Govern en funcions ha justificat la caiguda del negoci postal de Correus , que durant el 2022 es va anotar unes pèrdues de 217,7 milions d'euros, va ser "similar al de la resta d'operadors europeus" , però a països de l'entorn com França o Itàlia les operadores van donar beneficis per sobre dels 1.000 milions d'euros.

Més en concret, l'Executiu en funcions apunta en una resposta escrita registrada al Congrés a l'"agut declivi que el mercat postal tradicional viu els últims anys". A això se sumaria l'arribada de la pandèmia i la guerra a Ucraïna, que haurien modificat les rutes de transport i reduït de manera "considerable" la mida del mercat internacional.

L'Executiu recorda també que amb l'arribada el 2018 del nou equip directiu de Juan Manuel Serrano, que havia estat cap de gabinet de Pedro Sánchez a la Comissió Executiva Federal del PSOE, es va iniciar un procés de diversificació i internacionalització, de manera similar a d'altres empreses públiques postals "que ja havien fet aquest pas amb anterioritat".

Aquesta combinació de factors es va traduir en uns 'números vermells' de 217 milions d'euros el 2022, el doble que un any abans, i una caiguda del 5,7% a la facturació, fins als 1.962 milions d'euros.

Tot i això, la realitat en altres operadors europeus és diferent, segons es desprèn dels resultats financers . Poste Italiane, la companyia pública italiana, es va anotar uns beneficis de 1.500 milions d'euros durant el període de referència. De la seva banda, la francesa La Poste va guanyar 1.104 milions i la belga Bpost 245 milions.

La principal operadora postal dels països nòrdics, PostNord, sí que va registrar pèrdues el 2022, però van ser d'uns dos milions d'euros amb el tipus de canvi actual. Això és unes deu vegades menys que Correus.

ELS SINDICATS CRITIQUES LA GESTIÓ DE SERRANO



L'etapa de Serrano al comandament de Correus ha provocat fortes crítiques per part de sindicats com ara CC.OO. i UGT, que han titllat la gestió de l'equip directiu de "catastròfica" i com "la pitjor" de la història de l'empresa. Les organitzacions calculen que entre el 2018 i el 2022 el "forat" financer de l'empresa puja a uns 1.152 milions.

Però a més, els organismes critiquen que l'equip directiu va ocultar els comptes durant més de sis mesos "perquè no es coneguessin" i evitar "un desgast al Govern". En aquest escenari, tant CCOO com UGT confien a poder "revertir l'actual desmantellament" de l'empresa i iniciar amb el nou Executiu "una discussió seriosa sobre el futur" de Correos.