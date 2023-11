Imatge de recurs d´un tren d´FGC

Dijous, Esquerra Republicana i el PSOE van anunciar un acord per dur a terme la transferència completa de la xarxa de trens de rodalies (Rodalies) a la Generalitat, com a part d'un acord que inclou el suport a la investidura de Pedro Sánchez i marca un canvi significatiu als esdeveniments.

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha detallat que les dues administracions establiran una empresa conjunta per gestionar aquest servei ferroviari de curta distància de manera col·laborativa. L'entitat resultant d'aquest acord serà de propietat compartida entre els dos governs, si bé la Generalitat tindrà la majoria de les accions. El Govern també designarà el president d'aquesta empresa, que portarà el nom de Rodalies Catalunya . Les decisions clau es prendran mitjançant una majoria reforçada en un consell d'administració.

LES XIFRES DE FGC NO SÓN IDÍL·LIQUES



Els números de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) no són del tot bons, ja que els darrers cinc anys ha perdut 115 milions d'euros. Aquesta operadora, controlada per la Generalitat, gestiona diverses línies de tren i, encara que no és perfecta, generalment opera de manera puntual, a diferència de l'opinió que aixeca el servei de Rodalies.

No obstant això, això no implica que FGC sigui una empresa rendible segons les pèrdues, publicades per Economia Digital. La crisi sanitària va representar un cop dur per als resultats de FGC, que ja partia d'un historial desfavorable. L'empresa va registrar pèrdues de 16 milions d'euros i 18 milions addicionals els anys fiscals que van finalitzar el 31 de desembre de 2018 i 2019, respectivament.

Durant aquest període de dos anys, l'empresa ferroviària va generar una mitjana anual d'ingressos de 100 milions d'euros, als quals es van sumar subvencions per un total d'aproximadament 67 i 85 milions d'euros, que van resultar insuficients per cobrir els costos considerables associats amb la prestació del servei esmentat. Només en despeses de personal, es van destinar 86 i 93 milions d'euros els anys 2018 i 2019, respectivament.



Els problemes de rendibilitat es van aguditzar el 2020 a causa de la pèrdua de la meitat del seu negoci com a conseqüència de les restriccions per controlar la propagació del COVID-19. Aquell any, FGC va registrar ingressos per només 51 milions d'euros.

Tot i la disminució en el nombre de passatgers, els serveis públics van haver de mantenir la seva operativitat durant la fase més crítica de la pandèmia, cosa que va mantenir les despeses generals en nivells similars a les del 2019. Això va resultar en pèrdues de 28 milions de euros per a lempresa.



Sota la direcció d'Antoni Segarra, l'empresa va emprendre el camí cap a la recuperació el 2021, encara que en concloure el 2022 encara no havia assolit els nivells de resultats previs a la pandèmia. Durant l'any passat, FGC va aconseguir ingressos per un total de 95,7 milions d'euros i va representar un increment del 37% en comparació dels resultats del 2021. A això es van sumar 140 milions addicionals en subvencions.

La millora en l'operativitat va permetre a l'empresa reduir les pèrdues causades per la pandèmia a 24,5 milions d'euros, tot i que encara és lluny dels nivells anteriors a l'impacte del COVID-19.