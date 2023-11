@EP

El 57% dels consumidors tenen la intenció de comprar algun producte durant aquest 'Black Friday', jornada de descomptes que ja avança l'inici de la campanya de Nadal , una xifra que és lleugerament inferior a la del 2022 (64%), segons les dades del sondeig realitzat per Aecoc Shopperview.

En concret, l'enquesta mostra que el 68% dels consumidors que compraran aquesta jornada de descomptes adquiriran algun producte de la secció de roba, calçat i accessoris. Les categories següents amb més intenció de compra són la d'informàtica, telefonia i electrodomèstics (61%) i la de gran consum, que inclou els productes de drogueria, perfumeria i cura personal (60%).

Les dades assenyalen que els consumidors veuen el 'Black Friday' com una oportunitat per a l'estalvi , amb un 46% dels compradors que asseguren que aquest any aprofitaran més les ofertes i descomptes de la campanya.

Així, el 47% reconeix que comprarà joguines i regals en general durant aquest 'Divendres Negro', amb la intenció d'aprofitar les ofertes per anticipar les compres de Nadal.

El 'Black Friday' és també un bon moment per als llançaments i la innovació de les marques, ja que el 39% dels consumidors afirma que aprofitarà els descomptes de la campanya per comprar aquelles novetats que surten al mercat.