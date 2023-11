Arxiu - Edifici de la seu de Telefónica, a 27 d'abril de 2021, a Madrid, (Espanya).

Telefónica celebra avui a Madrid el Dia de l'Inversor per compartir amb la comunitat financera els detalls de la seva visió de companyia per als propers tres anys, les claus del seu pla GPS per impulsar el creixement, la rendibilitat i la sostenibilitat de la companyia, i uns nous objectius per al període 2023-2026. La companyia també ha presentat avui els resultats corresponents al tercer trimestre del 2023, període en què va obtenir un benefici net de 502 milions d'euros.

“Som a les albors de l'era digital. A Telefónica, hem arribat fins aquí sent fidels als nostres valors i complint els nostres principals objectius. L'operadora s'ha reinventat completament perquè la connectivitat és la base de tot allò relacionat amb allò digital. A Telefónica tenim una nova visió i ambició renovada per liderar el futur, perquè no som només una companyia de telecomunicacions, som una mica més gran i encara millor. Ara som un supercomputador”, afirma el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. I afegeix: “En aquest nou món digital, el sector necessita urgentment una desregulació completa. La millor manera de garantir l‟autonomia estratègica d‟Europa i del sector de les telecomunicacions és un marc regulador adaptat a les necessitats dels nous temps. El nostre pla GPS és la més valuosa eina de creixement i estabilitat de la companyia per encarar amb èxit el seu centenari i continuar donant el millor servei”.

La companyia posa en marxa el seu nou full de ruta després de completar amb èxit el seu pla d'acció anterior, presentat el 2019, i arriba a aquest punt complint tots els objectius financers establerts per al 2023 i amb totes les seves unitats estratègiques enfortides.

MÉS CREIXEMENT, MENYS DEUTE I SÒLIDA RETRIBUCIÓ A L'ACCIONISTA

Els objectius financers 2023-2026 que es presenten avui anticipen un comportament positiu de les principals referències. La taxa anual mitjana d'increment (TAMI) se situarà aproximadament a l'1% per als ingressos; el 2% per al resultat operatiu abans d'amortitzacions (EBITDA); al 5% per a la caixa operativa (EBITDAaL-CapEx), i per sobre del 10% per a la generació de flux de caixa (FCF).

El nou pla GPS (Creixement, Rendibilitat i Sostenibilitat) també planteja una evolució favorable de la ràtio de deute financer net sobre EBITDAaL per reduir-se fins a les 2,2-2,5 vegades el 2026. Confirmant que Telefónica ha superat les seves exigències d'inversió més grans , els nous objectius també anticipen una progressiva reducció de les inversions sobre vendes (CapEX/vendes) per situar-se per sota del 12% el 2026, que representa una caiguda de més de 2 punts percentuals respecte als objectius del 2023.

Telefónica manté ferm el compromís de creació de valor per a l'accionista, i garanteix l'abonament d'un dividend mínim de 0,30 euros per acció durant el període 2023-2026.

La companyia anuncia igualment previsions addicionals per negocis. Al segment minorista (B2C), la taxa anual mitjana d'increment dels ingressos entre 2023-2026 se situarà en l'1,5%, ritme que en el cas del segment empresarial (B2B) arribarà al 5% per prolongar la favorable evolució que està registrant en els darrers trimestres.

En relació amb els objectius financers establerts per al període 2023-2026, Telefónica introdueix novetats al sistema de presentació de la informació financera amb l'objectiu de simplificar conceptes i reforçar el seu compromís de transparència amb el mercat. Així, el 'guidance' passa a expressar-se en termes reportats i s'hi inclou una nova referència per a la generació de flux de caixa, entre altres canvis.

COMPLIMENTS IMMEDIATS

La consecució d'aquestes metes ja serà visible el 2024 com a demostració que la companyia està preparada per executar el pla GPS de manera immediata.

Tot i que els objectius per al proper exercici es necessitaran al febrer, Telefónica anticipa que el FCF creixerà el 2024 al voltant del 10% i que les inversions sobre vendes baixaran del 14%. Aquest escenari es basarà tant en la disminució de la intensitat de capital com en l'ambició del Grup d'augmentar els ingressos i l'EBITDA.

AMBICIÓ BASADA EN CINC PALANQUES

El nou pla de Telefónica arriba després d'haver superat amb èxit el plantejat el 2019 i després d'executar un procés de transformació important que ha permès a la companyia elevar la seva ambició i arribar preparada a la celebració del seu Centenari.

Els fruits d'aquesta transformació es fan evidents en la qualitat de les xarxes i en la rellevància cada vegada més gran del client. També en l'optimització de les operacions i el compromís ferm i transversal amb la sostenibilitat.

El pla GPS es recolza en cinc vectors clau per accelerar-ne el compliment: (1) la sostenibilitat del creixement dels ingressos B2C; (2) el manteniment del bon moment del negoci B2B; (3) l'evolució dels ingressos derivats dels acords amb els socis de la companyia; (4) obtenir eficiències que ajudin a reduir l'estructura de costos; i (5) la reducció de la inversió, però mantenint el perfil diferencial de Telefónica al sector.

SIMPLIFICACIÓ I FOCAMENT EN LA GENERACIÓ DE CAIXA

Telefónica presenta aquests objectius en un moment en què els seus fonamentals financers són més forts i resilients, amb una estratègia de creació de valor a mida i una política de gestió de capital estricta, cosa que ha facilitat la fixació d'uns objectius més ambiciosos i robustos , amb el focus en un creixement més gran del 10% del flux de caixa. Aquesta evolució permetrà augmentar la generació de caixa des dels aproximadament 4.000 milions d'euros previstos el 2023 fins als 5.000 milions d'euros el 2026.

Partint de la nova definició de FCF que la companyia utilitzarà en endavant [1] , aquest increment anual superior al 10% es traduirà en un augment des dels 2.100 milions d'euros el 2023 fins als 3.000 milions d'euros el 2026. El flux de caixa es consolida com una prioritat per a Telefónica i com una referència primordial en el pla GPS per continuar reduint el deute, atendre els compromisos financers i garantir-ne el dividend.

La companyia atresora un balanç sòlid que permet fer front a un entorn macroeconòmic dinàmic i que el dota de flexibilitat per accedir als mercats financers, i compta amb una liquiditat suficient per cobrir el calendari de venciments existent en aquest moment. Al tancament del tercer trimestre, Telefónica compta amb una posició de liquiditat de 20.772 milions d'euros, quan els venciments acumulats en els propers tres exercicis se situen en els 10.300 milions d'euros.

MÉS CREIXEMENT EN TELEFÒNICA TECH I EN TELEFÒNICA INFRA

La unitat estratègica de serveis digitals Telefónica Tech manté un paper rellevant en els objectius anunciats avui per la companyia. Llançada precisament com un dels eixos principals del pla d'acció del 2019, els darrers anys ha protagonitzat una sòlida història de creixement que tindrà continuïtat en el període 2023-2026.

En aquest interval registrarà una taxa anual mitjana de creixement del 18%, per sobre del mercat, per acabar el 2026 amb uns ingressos de 3.000 milions d?euros.

Telefónica Infra, unitat creada el 2019 per aflorar i desenvolupar el valor de les infraestructures de telecomunicacions de la companyia, prolongarà l'expansió que ja ha protagonitzat els darrers anys. El 2026 la seva empremta de fibra fins a la llar (FTTH) arribarà aproximadament als 30 milions d'unitats immobiliàries (UUII), davant dels 20 milions actuals. Aquest increment contribuirà que el volum total de UUII passades amb fibra fins a la llar al conjunt del Grup superi els 100 milions el 2026.

LA SOSTENIBILITAT COM A PILAR TRANSVERSAL

La sostenibilitat és un altre dels pilars fonamentals per a Telefónica en el període 2023-2026 . La companyia accelerarà el seu sòlid exercici al voltant de qüestions mediambientals, socials i de governança, amb especial focus en els empleats.

D'una banda, l'operadora intensificarà la seva col·laboració amb la indústria telefònica per tal de liderar el procés d'aconseguir un entorn regulador més just per al sector. De l'altra, els pilars ESG seran el referent de la companyia en la relació amb els clients i en la proposta de valor, basada en els principis d'integritat, transparència i senzillesa. A més, Telefónica es manté ferma en l'objectiu d'assolir emissions netes zero el 2040, sobre la base de les renovables, l'eficiència i la circularitat. Pel que fa a governança, continuarà enfortint la companyia a través del compromís d'assolir paritat de gènere als màxims òrgans de govern el 2030.

Telefónica també treballa per accelerar el creixement de les persones fomentant la diversitat, la mobilitat i el 'reskilling', amb el propòsit de guanyar en agilitat i garantir una gestió responsable de la transició digital amb una plantilla motivada.

RESULTATS TERCER TRIMESTRE: MAJOR CREIXEMENT I CONFIRMACIÓ DELS OBJECTIUS

Coincidint amb la celebració del Dia de l'Inversor, Telefónica també ha anunciat avui els resultats del tercer trimestre del 2023.

Entre el juliol i el setembre, els ingressos es van mantenir estables en els 10.321 milions d'euros i el benefici net va arribar als 502 milions d'euros, un 9,3% més que en el mateix període del 2022. L'OIBDA va tornar a créixer aquest tercer trimestre de l?any, accelerant-se un 2,5%, fins a 3.330 milions d?euros.

Després del sòlid comportament registrat el tercer trimestre, la companyia confirma tant les previsions per al conjunt de l'any, revisades a l'alça el mes de juliol passat, com el compromís de retribució a l'accionista per al 2023.

DESTACADA APORTACIÓ DELS NEGOCIS GLOBALS

Telefónica Tech va tornar a registrar un destacat creixement dels ingressos, del 14,4% interanual durant el trimestre, fins als 442 milions d'euros, i del 30% en l'acumulat de l'any, fins a 1.327 milions d'euros.

Telefónica Infra , per la seva banda, va continuar consolidant la seva atractiva cartera d'actius. Al tancament del tercer trimestre, la companyia comptabilitzava un total de 20 milions d?unitats immobiliàries passades amb FTTH, reforçant així les infraestructures de Telefónica.

GENERACIÓ LLIURE DE CAIXA I FORTALESA FINANCERA

La caixa operativa va augmentar un 9,3% el tercer trimestre, mentre que la ràtio d'inversió sobre ingressos, part del 'guidance' de la companyia, es va situar en el 13,4%, en línia amb el que s'esperava per al conjunt del any.

La generació lliure de caixa va perllongar la millora seqüencial al llarg de l'any i va arribar fins als 1.130 milions d'euros el trimestre i un total de 2.426 milions a l'acumulat de l'exercici.

El deute net es va reduir en 942 milions d'euros el trimestre i es va situar en 26.537 milions el 30 de setembre.

LIDERATGE EN DESPLEGAMENT D'INFRAESTRUCTURES

La transformació de les xarxes i els sistemes de la companyia facilita l'acceleració dels desplegaments d'infraestructura fixa i mòbil, fonamentalment fibra i tecnologia 5G, i l'apagat de la xarxa de coure a Espanya, previst per al 2024.

En termes de banda ampla ultraràpida, Telefónica va mantenir el lideratge global amb un total de 171,2 milions de UUII passades, de les quals un total de 70,3 milions es corresponen amb FTTH, un 13% més en termes interanuals. El 30 de setembre, la cobertura 5G assolia el 87% de la població a Espanya, el 92% a Alemanya, el 42% al Brasil i el 49% al Regne Unit.

La base de clients de Telefónica va créixer un 0,3%, fins a 384,8 milions d'accessos, amb increments dels segments d'alt valor afegit del 14%, en el cas dels accessos FTTH, i del 3% en contracte mòbil.

TELEFÒNICA ES POSA PER DAVANT EN MATÈRIA D'ESG

Pel que fa als indicadors de sostenibilitat de la companyia, Telefónica va actualitzar el seu Pla d'Acció Climàtica, avançant-se a diversos requeriments regulatoris i en línia amb les recomanacions del TCFD ('Task Force on Climate-related Financial Disclosures'), incloent detalls més precisos sobre dels riscos i oportunitats derivats del clima, entre d'altres.

Al llarg del trimestre, Telefónica també va avançar en el respecte i la promoció dels drets de les persones, convertint-se en una de les primeres companyies de telecomunicacions a publicar una avaluació de l'impacte de les diferents iniciatives en els drets humans i el medi ambient en vista dels nous requisits de diligència deguda. Telefónica va publicar la seva primera avaluació global el 2013.

Pel que fa a qüestions de governança, la companyia va llançar al mercat el tercer trimestre un híbrid verd per import de 750 milions d'euros. Va avançar així en la seva política de finançament, d'acord amb el Marc de Finançament Sostenible de la companyia, actualitzat el juliol passat, i que busca complir amb les millors pràctiques del mercat i amb les expectatives de la comunitat inversora.