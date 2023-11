Una vista aèria de Barcelona. Foto: Europa Press

Els préstecs hipotecaris per a l'adquisició d'habitatges a Catalunya van registrar una disminució interanual del 33,4% al setembre , més de 10 punts per sobre de la mitjana de tot Espanya (-22,6%), on es van registrar 20.120 operacions, segons dades de l' Observatori Notarial de Catalunya publicats aquest dijous 9 de novembre.

A Catalunya es van autoritzar 3.226 préstecs hipotecaris per a la compra d'habitatges, xifra que la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, veu com a resultat de “la consolidació de la tendència a la baixa iniciada fa pràcticament un any” en compravendes i , sobretot, en la contractació de crèdits hipotecaris.

Pel que fa a la constitució de societats, s'observa un lleu increment interanual del 3'5%, després d'uns darrers mesos amb increments de dos dígits.

Durant el setembre, el preu mitjà va ser de 2.062 euros per m2, tal segons l'informe, fet que suposa una variació interanual a l'alça del 0,2%, davant el descens a escala estatal del 0,9%.

Per tipus d'habitatge, l'Observatori destaca les dades de compravendes de pisos, on hi va haver una disminució del 20,5% al setembre, en comparació del mateix mes de l'any anterior, amb un total de 5.614 operacions.