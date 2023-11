Conferència de Zones Franques d'Iberoamèrica / CZFB

La Conferència de Zones Franques d'Iberoamèrica, impulsada per l’Associació de Zones Franques de les Amèriques (AZFA) i el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), amb la col·laboració de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) i la Global Alliance of Special Economic Zones (GASEZ), ha baixat avui el taló de la seva 26a edició al DFactory Barcelona, el hub tecnològic liderat i impulsat pel CZFB.

Inauguració de la 2a Assemblea General de GASEZ

En el marc de la Conferència de Zones Franques d'Iberoamèrica, l'associació internacional GASEZ ha aprofitat l'ocasió per celebrar la seva segona assemblea general a la ciutat comtal. La inauguració ha comptat amb la participació de Claudia Pellerano, presidenta d'AZFA, James Zhan, director de la UNCTAD i copresident de GASEZ, Samir Hamrouni, CEO de la WFZO, i Blanca Sorigué, directora general del CZFB.

Claudia Pellerano, presidenta d'AZFA, ha manifestat que "Les Zones Econòmiques Especials són el centre d'operació de la creació d'ocupacions, de traspàs de coneixement i tecnologia a les regions locals i el foment dels negocis a nivell regional i internacional". En el seu cas, James Zhan, director de la UNCTAD, ha expressat que "Existeixen molts reptes que hem d'enfocar junts i treballar alineats per articular posicions per canviar el món. Hem de poder donar la nostra veu com a actors principals de les Zones Econòmiques Especials al voltant del món".

Samir Hamrouni, CEO de la WFZO, ha constatat que "Les iniciatives dutes a terme per les Zones Franques no solament tracten d'infraestructures, sinó de desenvolupament, d'aprenentatge, de comunitat, de tecnologia i innovació, de sostenibilitat entre totes les Zones Econòmiques Especials". Blanca Sorigué, directora general del CZFB i vocal de la junta directiva d'AZFA, ha acabat la inauguració explicant que "Al Consorci de la Zona Franca de Barcelona decidim apostar per la innovació, com aquí al DFactory, on hi ha 30 empreses que innoven i comparteixen tots aquells projectes que puguem imaginar. I ja estem treballant en la seva segona fase. Volem ser un gran pol global de la innovació i de la indústria 4.0, un Districte 4.0 que generarà ponts amb altres regions, com fa precisament avui GASEZ. Des de la Zona Franca de Barcelona treballem per oferir cada dia noves oportunitats per a tothom".

La Zona Franca de Barcelona com a zona model en relació als ODS

El panell destacat de la jornada ha estat "Iniciativa de GASEZ per reconèixer les 50 Zones Franques més importants del món en relació amb els ODS", on s'ha presentat el procés en curs i els resultats de la iniciativa GASEZ per identificar zones model en compliment dels ODS. L'objectiu de la iniciativa és iniciar, mobilitzar i reconèixer els esforços de la comunitat de les Zones Econòmiques Especials (ZEE) per contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Entre les zones franques nominades destaca la Zona Franca de Barcelona que, gràcies al seu compromís amb el desenvolupament sostenible, el foment de la inversió en els ODS i els nivells estàndards socials, ambientals i de governança, ha entrat en la llista de les 50 Zones Franques més importants del món referents en desenvolupament sostenible. El Polígon Industrial de la Zona Franca compta actualment amb 175 empreses instal·lades en 4,7 milions de m² d'extensió, unes xifres que l'avalen com una de les majors i més actives àrees industrials d'Espanya. Coneguda com la porta d'entrada a la Unió Europea, està orientat al negoci internacional i amb sectors predominants com l'automoció, la química bàsica i la logística.

La sessió ha estat moderada per Paul Wessendorp, responsable de la Secció de Promoció d'Inversions de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD), i introduïda per James Zhan, director senior d’Inversió i Empresa de la UNCTAD. Ha comptat amb ponents internacionals com Ahmed Bennis, secretari general de l'Africa Economic Zones Organization (AEZO); Yuyan Song, directora general del Secretariat de la Green Partnership of Industrial Parks of China; Martin Dovat, gerent general de Zonamérica Uruguay; Tadas Kubilius, vicepresidenta executiva de Sostenibilitat, Klaipeda Zones Franques Econòmiques de Lituània; Cristina Andrés, responsable de Màrqueting i Innovació del Parc Tecnològic del País Basc i Rie Vejs-Kjeldgaard, directora del Departament d'Empreses Sostenibles, Productivitat i Transició Justa de la International Labour Organization.

En el seu cas, Ahmed Bennis, secretari general de l'Africa Economic Zones Organization (AEZO) ha exposat que hi ha tres reptes respecte als ODS a tenir en compte: "La responsabilitat mediambiental, no per reduir el CO2 sinó per desenvolupar habitatges i parcs industrials i plantes de producció; la inclusió social entre les empreses, ja que les petites i grans empreses no s'estan beneficiant de la instal·lació de les ZEE, un repte important a treballar, i finalment la inversió tecnològica en aquestes zones, per fomentar l'intercanvi de la tecnologia, innovació i coneixement entre les pimes de les regions i les ZEE".

Yuyan Song, directora general del Secretariat de la Green Partnership of Industrial Parks of China ha explicat el treball de GPIP d'aquests últims 5 anys: "El GPIP ha estat promovent tant el creixement econòmic com els beneficis ecològics per aconseguir la transformació verda, la cooperació internacional i el desenvolupament d'alta qualitat per a les Zones Nacionals de Desenvolupament Econòmic i Tecnològic i els Parcs Industrials de Cooperació Internacional".

Per acabar, Martin Dovat, gerent general de Zonamérica Uruguay ha presentat el seu cas d'èxit a Amèrica Llatina: "Zonamérica Uruguay va ser creada el 1990, amb 90 hectàrees de terreny destinat a indústries i negocis. Actualment està un 70% desenvolupada i compta amb més de 500 companyies, amb més de 7000 treballadors. Estem aplicant ODS en termes de l'energia, medi ambient i la governança. Cal destacar que no solament ens relacionem amb les empreses de la Zona Econòmica en si, sinó que també parlem amb els negocis implicats en la nostra activitat fora de les nostres instal·lacions, una cosa important en relació al desenvolupament econòmic de la regió".

En motiu d'aquesta edició, Claudia Pellerano, presidenta d'AZFA, ha aprofitat l'ocasió per lliurar la medalla 'Personaje del Año Alfonso Algara" al Sr. Juan Pablo Rivera, presidenta de la Zona Franca de Bogotà. Aquest premi es lliura anualment a una personalitat destacada pel seu lideratge en el sector de les Zones Franques a nivell mundial.

Durant els tres dies de celebració, el DFactory Barcelona ha reunit 38 ponents internacionals de 26 països repartits en més de 10 sessions d'alt nivell. El hub tecnològic ha estat epicentre del sector econòmic i logístic mundial, on més de 200 participants d'Amèrica Llatina, Europa i Àfrica han pogut debatre sobre els reptes de la indústria. El sector B2B ha aprofitat l'enclavament per realitzar networking d'alta qualitat, visitar la capital i endinsar-se en el teixit empresarial de la Zona Franca de Barcelona.

Aquesta 26a edició de la Conferència de les Zones Franques d'Iberoamèrica culmina demà amb les visites empresarials dels visitants i assistents al Barcelona Supercomputing Center, la Logistics 4.0 Incubator impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la planta d'hidrogen verd ubicada a la Zona Franca de la ciutat. Al final de la jornada s'ha mostrat un vídeo de Curaçao convidant a tots els participants a assistir a la pròxima edició de 2024 al país ubicat al mar Carib.