Un dels punts més importants de l?acord entre Junts i el PSOE és que se cediran el 100% dels tributs que es paguen a Catalunya a la Generalitat. De moment, encara no se sap l'abast d'aquest punt, però una avaluació preliminar suggereix que qualsevol sistema foral nou estaria en contravenció amb la Constitució, principalment per una raó senzilla. La Carta Magna habilita aquesta prerrogativa per motius de "drets històrics", segons estableix la disposició primera de la Constitució, exclusivament per al País Basc i Navarra. Cap altra comunitat, a excepció de les Canàries, té dret a un règim propi per la seva singularitat territorial.



Entre altres raons, això és perquè tant el Concert basc com el Conveni navarrès especifiquen clarament que les "institucions competents" d'ambdues regions tenen el dret exprés de "mantenir, establir i regular el seu propi sistema tributari". Això implica que tenen la capacitat normativa en l‟àmbit d‟una coordinació necessària amb l‟Estat. L'absència d'aquest aspecte a l'acord es deu simplement a la inexistència de les institucions esmentades, com les diputacions forals en el cas basc, les quals no estan contemplades a l' Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Per tant, caldria dur a terme una reforma constitucional (així com a estatutària) per establir els òrgans esmentats, una mesura que actualment no està contemplada a l'acord.



QUINS EFECTES ECONÒMICS TINDRÀ AQUESTA CESSIÓ TRIBUTÀRIA?



El model actual se sustenta en un sistema on l'Estat cedeix diversos tributs a les comunitats autònomes. En altres paraules, encara que l' Agència Tributària estatal sigui responsable de la recaptació d'impostos, una porció substancial ja queda, tal com estableix l'acord, a les arques de les comunitats autònomes.

En aquest context, la recaptació s'integra com a part dels recursos tributaris de cada govern autonòmic, i els percentatges corresponents no són insignificants. De manera específica, els recursos tributaris següents formen part de la capacitat tributària autonòmica:

La meitat (50%) de la tarifa de l'impost sobre la renda dels residents a cadascuna de les comunitats, amb una àmplia capacitat normativa.

La meitat (50%) de la recaptació líquida generada per limpost sobre el valor afegit.

El 58% de la recaptació líquida provinent dels impostos sobre el vi, la cervesa, les begudes fermentades, els hidrocarburs i el tabac.

La totalitat (100%) de la recaptació líquida de limpost sobre lelectricitat.

La totalitat (100%) de la recaptació de limpost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, a més de limpost sobre successions i donacions, així com els tributs vinculats al joc i les taxes corresponents als serveis transferits. També s'hi inclou l'impost sobre el patrimoni.



És a dir, el canvi real seria passar del 50% (ja que es tracta dels impostos amb més potència recaptatòria) al 100%. Al llibre blanc aprovat el 2022, encara que amb prou feines toca el tema del finançament autonòmic, s'assenyala que la descentralització de l'IRPF implica que les decisions relacionades amb aquest impost "hagin de considerar les possibles repercussions sobre el sistema de finançament autonòmic". Aquesta consideració té rellevància perquè l' IRPF és el de més capacitat recaptatòria.

Actualment, aquesta capacitat s'estructura mitjançant diversos fons, com el de Garantia de Serveis Públics, el de Suficiència Global, els anomenats fons de convergència (competitivitat i cooperació), i el Fons de Compensació Interterritorial, que, encara que va perdent rellevància, continua estant consagrat a la Constitució.

Per aquesta raó, que una comunitat retingui el 100% de la recaptació de tots els tributs tindria un impacte significatiu al sistema de finançament autonòmic en la seva totalitat. Cal tenir en compte que Catalunya representa aproximadament el 18% del PIB, i per això si aconsegueix establir un espai fiscal propi similar al Concert, tindria un efecte significativa.

És crucial tenir en compte que l'únic impost significatiu que encara no ha estat cedit, a causa de les seves característiques especials que permeten a les empreses tenir seus a diverses parts del país, és l'impost de societats. La recaptació d'aquest impost el 2022, que va pujar a 32.176 milions d'euros, només representa el 12,6% dels ingressos tributaris totals de l'Estat (255.463 milions). En altres paraules, aquest seria el marge de maniobra que Catalunya tindria per implementar polítiques públiques, sense considerar les cotitzacions socials i altres recursos de menor quantia.

CORRESPONSABILITAT FISCAL



Una perspectiva completament diferent és avançar en la coresponsabilitat fiscal, una demanda reiterada a tots els informes d'experts publicats en les darreres dècades.

Aquest enfocament implica aconseguir un equilibri més just entre el que han recaptat els governs autonòmics i les seves respectives despeses, un concepte que ja era present a l' informe Lagares de 2014 . En aquell moment, l?informe va assenyalar que les comunitats autònomes obtenen al voltant del 32% dels ingressos impositius recaptats a Espanya. Tot i això, només tenen capacitat normativa sobre una mica més del 50% d'aquests ingressos, cosa que significa que l'autonomia impositiva de les comunitats autònomes afectaria només el 17% dels ingressos tributaris.

La conclusió va ser que l‟autonomia impositiva és inferior al‟autonomia de la despesa, que representa el 30% del total. Com a resultat, Espanya s'ubica entre els països amb un grau intermedi d'autonomia fiscal juntament amb Austràlia, Alemanya i Rússia, gràcies al paper rellevant de les transferències i els impostos compartits.

Tot i això, si aquests deixen de ser compartits i passen a ser de titularitat autonòmica, qui pateix és l'Estat, que queda relegat a un paper de mer coordinador, excepte en assumptes relacionats amb la Seguretat Social.