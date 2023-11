Seran una catorzena, segons les previsions del govern de l'estat. Foto: Europa Press

L'any s'acosta al final... i per tant, en molts sentits, ja mirem cap al 2024. I un dels aspectes que cal considerar és l'econòmic, i dins de tot l'univers que afecta les nostres butxaques, un dels més desitjats és el dels impostos.

Segons el que estableix el Pla Pressupostari 2024 enviat a Brussel·les per l'Executiu, s'estima que la recaptació fiscal d' Espanya arribarà a un màxim de 382.755 milions d'euros el 2024, cosa que representa un augment del 7,5% respecte a aquest 2023. L'informe presentat inclou les conseqüències de les propostes d'increment d'impostos per part del Govern per a l'any 2024.

Gràcies a aquestes mesures fiscals ia l'augment de les cotitzacions socials, es preveu un ingrés addicional de 7.355 milions d'euros, encara que també es projecta una disminució d'ingressos de 846 milions a causa de diverses reduccions als impostos.

No obstant, la pregunta que molts ens fem és... quins són els impostos que pujaran el 2024? Segons les previsions actuals, seran una catorzena.

Impost sobre la renda el 2024: el Govern espera una recaptació de 204 milions d'euros més per IRPF el 2024 gràcies a l'augment dels trams de l'estalvi a l'IRPF aprovats el 2023. Aquesta pujada va suposar un punt més de pressió sobre les rendes de capital inferiors a 200.000 euros fins a un 27% i la creació d'un nou tram al 28% per als beneficis per inversions que superin els 300.000 euros.

Retirada de l'IVA especial rebaixat en alguns productes: la mesura resultarà en un augment dels ingressos per IVA en 2.194 milions d'euros per a l'Estat. Els canvis principals inclouen: l'electricitat, els aliments bàsics, els productes sanitaris, fustes, gas i pèl·lets.

Impost sobre societats: es limitarà la compensació entre grups empresarials, cosa que afegirà 609 milions d'euros a la recaptació. Tot i això, es reduirà el tipus impositiu per a empreses que facturin menys d'1 milió d'euros, reduint en 282 milions d'euros els ingressos estatals.

Impostos especials: la normalització de l'impost especial sobre l'electricitat i el seu augment al 5,11% original aportarà 1.032 milions addicionals. També s'introduirà un nou impost sobre plàstics d'un sol ús, que sumarà 58 milions més.

Impost a les grans fortunes el 2024: s'implementarà un Impost temporal de solidaritat a les grans fortunes, que generarà 21 milions d'euros addicionals.

Impost sobre la producció energètica : la fi de l'exoneració del pagament de retribucions a l'impost sobre el valor de producció d'energia elèctrica aportarà 1.100 milions d'euros a l'Estat.

Augment de les cotitzacions socials: els canvis en les cotitzacions a la Seguretat Social, que entraran en vigor el 2024, aportaran 1.017 milions d'euros, principalment a causa de la substitució del factor de sostenibilitat de les pensions públiques pel mecanisme d'equitat intergeneracional (agregant 780 milions d'euros) i l'adequació de la base màxima de cotització.

En conjunt, aquestes mesures i altres de discrecionals resultaran en un augment del 7,5% en la recaptació tributària el 2024, i assoliran un total de 382.755 milions d'euros.