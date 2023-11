Un pensionista descansa en un banc. Foto: Europa Press

Falta poc més d'un mes perquè comenci el 2024... i els pensionistes ja estan mirant, de reüll o completament, els propers ajustaments a les seves pensions de jubilació.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha acabat la revisió del sistema de pensions, i encara que alguns dels canvis planificats no s'aplicaran fins a l'1 de gener del 2024, l'expectació entre els pensionistes és evident.

Més enllà dels qui ja la perceben, molts treballadors i treballadores es jubilaran durant l'any que ve (els que compleixin 65 anys el 2024) , i ja estan començant a fer els càlculs i pensar com serà la seva vida una vegada que les seves obligacions laborals diàries desapareguin.

Per determinar la base reguladora dels que es jubilen el 2024, es consideraran els darrers 25 anys de cotització (equivalents a 300 mesos d'activitat laboral) abans de la data de retirada, que es considera el darrer dia hàbil en què es treballa. La base es calcula dividint la suma de les cotitzacions dels 300 mesos entre 350.

D'altra banda, per a les persones que es jubilin una mica més endavant a partir del 2027, hauran de calcular la base reguladora amb què es determina la pensió de jubilació. A més, es permetrà triar entre dues opcions, depenent de quina de les dues beneficiï més el treballador.

Podran tenir-se en compte els darrers 25 anys de cotització que es prenen en consideració actualment.

Podran remenar la possibilitat de comptabilitzar els darrers 29 anys, eliminant els dos pitjors anys de cotització, és a dir, computant un total de 27 anys cotitzats.

ELS CASOS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

D'altra banda, i com és habitual, els autònoms tenen les seves característiques pròpies durant l'exercici de la seva activitat professional... i no podia ser diferent el que els passarà una vegada que deixin de treballar i optin per jubilar-se.

La legislació diu que, un cop acabi aquest any 2023, els treballadors per compte propi que es retirin i, per tant, el 2024 deixin de fer contribucions, veuran incorporats al seu historial de cotitzacions els buits corresponents als sis mesos posteriors a la finalització de la seva activitat laboral independent.

Cal tenir en compte que aquests càlculs es duran a terme utilitzant la base mínima establerta a la taula general d'autònoms, que es mantindrà en 960,78 euros mensuals tant el 2023 com el 2024.