Arxiu - El dependent d'una botiga de joguines col·loca articles a les prestatgeries d'un dels magatzems

Els treballs marcats per l' horari comercial tindrien més dificultats per adaptar-se a la reducció de la jornada laboral de 40 a 37,5 hores setmanals , segons destaca una anàlisi de Hays, grup multinacional especialitzat en solucions de personal i contractació.

"Els professionals del món del 'retail, i en general, totes les professions vinculades a l'atenció al client ho tindrien més difícil, ja que caldria estudiar noves fórmules que no afectin el servei ofert", assenyala el director de 'Perm Recruitment' d'Hays al Nord, Est i Sud d'Espanya, Óscar Cebollero.

L'expert afegeix que, per contra, per als perfils tècnics i empresarials en general, l'adaptació seria més senzilla. "Tots aquells rols que estiguin orientats a objectius tindran més facilitat per adaptar la seva feina a una reducció de jornada", ha indicat.

Hays detalla que la discussió sobre la possibilitat de reduir la jornada laboral de 40 a 37,5 hores a la setmana, recollida a l'acord de Govern entre PSOE i Sumar, ha generat "divergència d'expectatives" entre les companyies i les plantilles.

ALÇA DE COSTOS I REDUCCIÓ DE PRODUCTIVITAT, PRINCIPALS PROBLEMES

Qüestions com l'increment de costos de personal o la reducció de la productivitat són els temes que més preocupen les companyies, mentre que els empleats es mostren més favorables a aquesta iniciativa, ja que es tracta d'una mesura que posa el focus a fomentar la flexibilitat i la conciliació , dos aspectes que cada dia tenen més pes, especialment des de la crisi sanitària.

Així mateix, Hays assenyala que les empreses consideren que no estan capacitades per incorporar aquesta mesura sense veure'n la productivitat afectada. Al contrari dels professionals, que creuen que seria una mesura fàcil d'implementar i que en milloraria notablement el nivell de benestar.

Per tant, afegeix que aquestes diferències en la percepció del que suposaria la reducció de la jornada són un exemple clar de la transformació que experimenta el mercat laboral, un aspecte que s'ha vist especialment impulsat per la crisi sanitària.

"La pandèmia va ser un dels principals catalitzadors per a la implementació de polítiques flexibles com el teletreball i, encara que en primera instància les empreses es mostraven receloses davant la modalitat de treball en remot, després de la seva implementació forçosa durant la crisi sanitària van millorar la seva percepció sobre aquesta metodologia i es van adaptar als nous temps amb l'objectiu d'impulsar el benestar de les seves plantilles", afirma Cebollero.

Tot i això, l'adaptació de les polítiques internes de RRHH a la reducció de la jornada planteja alguns punts més complicats de resoldre com, per exemple, la consecució d'objectius o la incompatibilitat d'horaris en alguns sectors.

Hays assenyala que és molt important tenir en compte que la nova jornada no es planteja com una reducció que hagi d'influir a l'hora d'assolir els objectius, sinó que és una mesura que pretén adaptar la jornada laboral a la transformació actual del mercat laboral on els empleats són més exigents i sol·liciten una major conciliació.

"La reducció de la jornada laboral és un element més de conciliació, no una mesura que hagi de modificar els objectius o les expectatives que una empresa estableix sobre els empleats", ha afegit Cebollero.