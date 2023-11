El director d'AgroBank, Jaime Campos, durant la seva intervenció a la Trobada nacional de dones rurals / CaixaBank

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i AgroBank , la línia de negoci de CaixaBank per al sector agroalimentari, han celebrat aquest matí la Trobada nacional de dones rurals, un fòrum que posa el focus en el talent femení com una de les claus per a la sostenibilitat i innovació en el sector agroalimentari, per aconseguir un relleu generacional exitós i per a la fixació de població en el món rural.

La lluerna de la seu del MAPA a Madrid ha estat l'escenari d'una jornada que ha reunit més de 150 persones , enfocada a compartir aprenentatges valuosos relacionats amb l'emprenedoria femenina al medi rural i amb els reptes del sector, així com a avaluar una línia d'acció en què CaixaBank i el MAPA treballen de manera conjunta.

En la seva intervenció, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha assenyalat que “la iniciativa de Creixem Juntes” , precisament a portes del Dia Internacional de la Dona Emprenedora, que se celebra el 19 de novembre, pretén visibilitzar el gran treball i major esforç que suposa emprendre al medi rural sent dona. Des del Govern treballem per aplanar aquest camí. Els casos d'èxit que hem conegut avui suposen donar alè a totes aquelles joves i no tan joves que confien en les seves capacitats i aprofiten les oportunitats per assegurar el futur dels nostres pobles”.

Per part seva, el director d'AgroBank, Jaime Campos, ha assenyalat que “aquesta jornada permet impulsar projectes de dones líders que, amb el seu treball, capacitat d'innovació i valentia, lluiten per la revitalització social i econòmica del món rural i per la diversitat a la nostra societat”. A més, Campos ha destacat "la importància de la col·laboració publicoprivada que, com en el cas d´AgroBank i el Ministeri d´Agricultura, Pesca i Alimentació, està sent essencial per desenvolupar i diversificar el sector agroalimentari".

Durant la trobada, inaugurada per la directora general de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària, Isabel Bombal, s'han celebrat diverses taules de debat en què s'han analitzat projectes innovadors per a la prestació de serveis al medi rural, s'han compartit experiències emprenedores rurals i s'ha valorat la presència de dones en llocs directius del sector agroalimentari. També hi han participat representants de grans entitats presentant les seves iniciatives de suport a l'emprenedoria femení al medi rural com Beatriz Codes, gerent d'Afers públics, Comunicació i Sostenibilitat d'Àrea Sud a Coca-Cola Europacific Partners; Pablo Maderuelo, director del Comitè Executiu de Vivaces; Lizet Martínez, directora economicofinancera d'ENISA o Carlos Seara, director de Red AgroBank. La jornada ha comptat, a més, amb una ponència de Beatriz Sotelo, xef Estrella Michelin i primera dona a guanyar el concurs Cuiner de l'Any.

Així mateix, s'ha estrenat el documental 'Crient juntes', un treball que mostra l'exemple de quatre dones que han sabut fer-se un lloc en un sector tradicionalment masculí o en què el seu paper resultava secundari i invisible. El documental complet es pot veure en aquest enllaç .

PROJECTE MENTORES RURALS "CREIXEM JUNTES"

En el marc d'aquesta jornada, AgroBank i el MAPA han celebrat el tancament del seu programa de mentores rurals Crecem Juntes, amb una sessió que ha suposat el punt final a sis mesos de treball conjunt de mentores i ments. En aquesta trobada, les participants al programa han pogut prendre consciència i posar en valor les metes aconseguides al llarg del desenvolupament del procés de mentoria, fer balanç de l'experiència de la mentoria com a eina de transmissió de coneixements i facilitar noves eines que hi contribueixin al desenvolupament futur.

El programa 'Creixem juntes', dissenyat des del departament de Desenvolupament de Recursos Humans de CaixaBank, tenia entre els seus objectius sistematitzar la transmissió de coneixements i experiències acumulades per les emprenedores rurals i accelerar-ne el desenvolupament i el creixement professional. A més, s'ha buscat conformar i visualitzar una xarxa sòlida de dones referents al medi rural.

L'IMPULS A LES DONES RURALS

AgroBank té el ferm propòsit de donar suport a les necessitats de les dones rurals al camp i impulsar la seva presència i desenvolupament al sector agroalimentari a Espanya. Per això, ha desenvolupat la vertical de la Dona Rural, des de la qual fomenta la diversitat i contribueix a la consecució de l'objectiu 5 de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que busca aconseguir la igualtat entre gèneres i empoderar totes les dones.

CaixaBank ha creat, conjuntament amb la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM), la Càtedra AgroBank 'Dona, Empresa i Món Rural' , amb el propòsit de col·laborar en l'estudi de la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones rurals com estratègia per fixar la població al territori. Així mateix, dins de la Càtedra AgroBank de Qualitat i Innovació al sector Agroalimentari de la Universitat de Lleida, s'ha creat el premi al millor TFM “La ciència en femení” amb l'objectiu de reconèixer el talent i impulsar les carreres professionals de les dones al sector agroalimentari.

A més, en aquesta línia de suport a la dona rural, l'entitat compta amb acords amb la Federació d'Associacions de Dones Rurals (Fademur) i amb la Confederació de Federacions i Associacions de Famílies i Dones del Medi Rural (Afammer), amb què posa a disposició de totes les associades una àmplia oferta de productes i serveis financers específics per facilitar-los que puguin fer realitat els seus projectes.