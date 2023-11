Seu de la Comissió Europea a Brussel·les, Bèlgica / @EP

La Comissió Europea calcula que l'economia espanyola creixerà un 2,4% el 2023, fet que suposa una millora de dues dècimes respecte al 2,2% del pronòstic d'estiu, encara que el 2024 s'espera que el creixement real del PIB espanyol moderi fins a l'1,7%, davant de l'1,9% previst al setembre.

Brussel·les atribueix aquesta desacceleració en el proper exercici a l'"escassa" dinàmica de la demanda externa a causa del menor impuls del sector turístic i del "debilitament" de la situació econòmica dels principals socis comercials d' Espanya , segons es desprèn de les previsions de tardor publicades aquest dimecres.

Per al 2025, l'economia espanyola accelerarà "lleugerament" fins al 2%, quan es preveu que l'impacte del component de préstec del fons de Recuperació i Resiliència doni un estímul nou a la despesa per impulsar el creixement.

Espanya lidera així la previsió de creixement el 2023 de les sis economies més grans de la UE, entre les quals figura juntament amb Alemanya (-0,3%), França (1%), Itàlia (0,7%), Països Baixos ( 0,6%) i Polònia (0,4%).

Així mateix, se situa també per sobre de les previsions tant de la zona de l'euro com del conjunt de la Unió Europea, totes dues amb un pronòstic de creixement del 0,6% el 2023, i que implica un descens de dues dècimes respecte a les prediccions del setembre .

La Comissió ha revisat a la baixa el creixement de l'economia de la UE per al 2024, de l'1,4% previst a l'estiu a l'1,3%, així com el de la zona euro, que baixa de l'1,3% a l'1, 2%.

REBAIXA LA PREVISIÓ DE DEUTE, DÈFICIT I ATUR D'ESPANYA

Brussel·les ha revisat també a la baixa la previsió de deute d'Espanya , que passa del 110,6% al 107,5% el 2023, i del 109,1% al 106,5%, alhora que s'espera que el dèficit es redueixi fins al 4,1% del PIB el 2023 i que continuï disminuint el 2024 fins al 3,2%.

Les prediccions apunten també que la taxa d'atur a Espanya baixi al 12,1% el 2023, i s'espera que continuï millorant fins a l'11,6% i l'11,1% el 2024 i el 2025, respectivament.

D'altra banda, l'Executiu comunitari manté sense canvis el percentatge d'inflació d'Espanya en el 3,6% per a aquest exercici, el mateix augurat el setembre del 2023, però eleva la previsió del 2024 del 2,9% al 3,4 %, malgrat la pressió a l'alça exercida per l'esperada retirada progressiva de les mesures per mitigar l'impacte dels preus elevats de l'energia.

Aquesta xifra se situa, a més, molt per sota del pronòstic comunitari d'inflació, que es preveu que se situï en el 6,5% a tota la Unió Europea per al 2023 --manté els valors de les previsions d'estiu-- i al 3,5% el 2024, 3 dècimes per sobre de la previsió de setembre.

Pel que fa a la zona de l'euro, la inflació es manté en el 5,6% que ja es va augurar a les prediccions d'estiu però puja de 2,9% a 3,2% de cara al 2024.