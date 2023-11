Membres del Comitè Consultiu d'accionistes de CaixaBank / Foto: CaixaBank

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, s'ha reunit amb els membres del Comitè Consultiu d'accionistes de l'entitat, als quals ha trasllat que “estem pel camí de complir” els objectius del Pla Estratègic 2022-2024 quan ja s'ha superat l'equador de la vigència.

Durant la trobada, ha explicat que el Pla Estratègic incorpora objectius financers i estratègics “molt ambiciosos” i que s'està fent “gràcies a l'esforç de tot l'equip de CaixaBank”. En aquest sentit, ha posat com a exemple la millora de la rendibilitat sobre fons propis, fins a assolir l'11,9% al tancament del setembre, així com que la ràtio d'eficiència recurrent s'ha situat al 42,6%.

Goirigolzarri ha exposat als membres del Comitè Consultiu que aquestes variables “ens acosten al nostre objectiu de remuneració a l'accionista”. Així, ha remarcat que, des del llançament del pla, CaixaBank ha distribuït 1.730 milions d'euros en dividend a càrrec dels resultats del 2022, ha aprovat un nou programa de recompra d'accions que, sumat al de l'any passat, arribarà als 2.300 milions d'euros, i ha donat el vistiplau a un payout en efectiu entre el 50% i el 60% del resultat final amb càrrec als resultats del 2023.

El president de l'entitat afirma que, després del pas de l'equador del nostre pla estratègic, “podem dir que CaixaBank, avui, és una entitat més forta, més solvent i està més ben preparada per afrontar els enormes reptes que com a entitat i com sector ens estem enfrontant”.

Durant la seva intervenció, ha fet referència a un 2024 en què "continuem aprofitant el moment per accelerar la nostra transformació i la digitalització del negoci, encara que l´entorn no serà fàcil". I ha afegit: “Comptem amb una posició de gran solidesa financera, una estratègia ben definida i una organització madura i amb una gran ambició, cosa que contribuirà a seguir millorant els nostres resultats”.

Renovació del Comitè Consultiu

Durant la jornada s'ha donat la benvinguda als tres membres nous que s'incorporen al Comitè, un cop ha culminat el procés de renovació anual. Els tres nous membres són: Fernando Maria Sainz de la Maça (Catalunya), Núria Torras Crespo (Catalunya) i Juan Dionisio González Martínez (Andalusia).

CaixaBank va ser la primera entitat financera a l' IBEX35 a comptar amb un Comitè Consultiu d'accionistes que té com a objectiu proposar, fomentar i valorar accions i canals de comunicació per millorar el diàleg entre l'entitat i els seus accionistes.

Està format per 12 membres representatius de la base accionarial i, segons estableix la normativa del Comitè, la permanència màxima és de tres anys, per la qual cosa anualment se'n renova una part. Els nous integrants són seleccionats a partir de les candidatures rebudes a l'Espai de l'accionista de la web corporativa ( www.CaixaBank.com ). Cada integrant del Comitè ha de tenir un mínim de 1.000 accions durant tota la seva participació.

'Programa Aula' de formació financera

Gràcies a les aportacions fetes per part dels membres del Comitè Consultiu d'accionistes s'han desenvolupat diferents iniciatives, algunes en el marc del 'Programa Aula' de formació financera per a accionistes, en què l'entitat aposta per l'educació financera a través de cursos presencials, webinars i materials per a la formació a distància.

Mitjançant el 'Programa Aula', CaixaBank va aconseguir només el 2022 acostar els seus continguts a més de 10.000 accionistes, que van participar a les diferents sessions de formació.

Al febrer del 2022, es va llançar la sèrie audiovisual 'Formació sobre rodes', amb l'objectiu d'apropar a tots els públics conceptes financers, econòmics i de sostenibilitat a través del format vídeo.

L'entitat difon 'Formació sobre rodes' a través del perfil de X (anteriorment Twitter) per a accionistes de CaixaBank (@AccionistasCABK), un canal únic a l'IBEX 35 amb informació exclusiva per a aquest col·lectiu. Tots els vídeos realitzats també estan disponibles al canal de YouTube de CaixaBank.

En el marc d'aquest programa, es va llançar també el podcast 'Formació financera Aula' amb la publicació de diferents capítols sobre temes vinculats a economia i finances, i disponibles per ser escoltats a les principals plataformes. Tots els continguts d''Aula' estan disponibles des de l''Espai de l'accionista' de la web corporativa ( www.CaixaBank.com ), perquè tot aquell que estigui interessat pugui accedir en línia als diferents materials.