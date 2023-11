Ignacio Galán, president d'Iberdrola / Arxiu

Ignacio Galán , president d' Iberdrola , ha estat elegit per la revista Time com un dels líders mundials més innovadors en la lluita contra el canvi climàtic. Per elaborar el rànquing Time100 Climate, la publicació nord-americana ha avaluat multitud de factors, com les accions per frenar els problemes climàtics, els resultats de les seves mesures i la seva influència.

Sota el lideratge d'Ignacio Galán, Iberdrola és un exemple d'anticipació a la transició energètica . En les dues darreres dècades, la companyia ha invertit 150.000 milions d'euros en el desenvolupament de les energies renovables i les xarxes elèctriques, que han permès estar a l'avantguarda de la revolució energètica i oferir un model de negoci sostenible, competitiu i que creï valor per a la societat. Aquest compromís amb el planeta ha situat l‟empresa entre les tres elèctriques més grans del món per capitalització i liderar el sector amb la seva ambició climàtica.

La seva aposta decidida per les renovables l'ha portat a col·locar-se al capdavant del sector amb més de 41.000 MW 'nets', alhora que ha supervisat el tancament dels seus centrals de carbó i fueloil a tot el món, que sumaven gairebé 7.500 MW de capacitat instal·lada.

Gràcies a la implicació amb el medi ambient, les emissions d'Iberdrola són un 75% menors que la dels seus homòlegs europeus i aspira a assolir la neutralitat en carboni per als abastos 1 i 2 el 2030 i les emissions netes zero abans del 2040 per tota la seva activitat.

El rumb de la companyia, segons Galán, és accelerar l'electrificació invertint en infraestructures de generació renovable, xarxes, emmagatzematge i hidrogen verd. Així, amb el desenvolupament de les energies netes, s'evita l'agreujament de les conseqüències de l'escalfament global a les societats, s'incrementa l'autosuficiència energètica i la seguretat de subministrament i es generen noves oportunitats d'industrialització i ocupació. El compromís de l'energètica es reflecteix en el seu pla estratègic del 2023 al 2025 , que preveu unes inversions addicionals de 47.000 milions d'euros, 27.000 milions dedicats a xarxes i 17.000 milions més, per continuar promovent la lluita contra el canvi climàtic.