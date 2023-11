Façana de la seu de CaixaBank a l'Avinguda Diagonal de Barcelona.

Arran de la crisi política i institucional desencadenada a Catalunya l'octubre del 2017, milers d'empreses van optar per traslladar-se, entre les quals se'n destaquen algunes de tan emblemàtiques com CaixaBank, Banc Sabadell o Naturgy.

Sis anys després del turbulent 2017, el pacte entre el PSOE i Junts contempla la iniciativa de desenvolupar un pla que faciliti i fomenti el retorn a la regió catalana de les seus socials d'empreses que van traslladar les operacions a altres comunitats en els darrers anys.

Amb aquesta iniciativa, les empreses que es poden veure obligades al seu retorn són les següents.

En l' àmbit bancari , CaixaBank va traslladar la seu a València, Banc Sabadell a Alacant, i Naturgy a Madrid. El cas de Sabadell va resultar especialment impactant, ja que Catalunya representava el 15% del balanç total de lentitat.

A més, empreses com Abertis, Cellnex, Colonial, SegurCaixa, Applus+, Catalana Occident, eDreams, Banco Mediolanum, la cooperativa Arquia Banca i Cementos Molins també van prendre la decisió de canviar la seva seu social fora de Catalunya en aquell moment.

Però els bancs no van ser els únics que van marxar. La crisi política va impulsar altres prominents empreses familiars catalanes a traslladar el domicili social a diferents comunitats autònomes. Entre aquestes es troben Codorníu, Idilia Foods, Hotusa, Indukern, així com un referent al sector editorial com Planeta. Aquest fenomen també es va estendre a companyies estrangeres, entre les quals destaquen Zurich, Allianz i Bimbo.

QUANTES EMPRESES VAN MARXAR?

Un informe de la consultora Informa D&B quantifica el constant èxode empresarial, assenyalant que les vendes de les 8.000 empreses afectades van superar els 56.000 milions d'euros , una suma que es va desplaçar de Catalunya cap a Madrid, València o Aragó.

La perspectiva d'un retorn es complica per les divergències en els àmbits social, econòmic i fiscal, que han evolucionat en els sis anys transcorreguts, i moltes empreses mostren reticència a tornar.

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va explicar l'octubre del 2017 (poc després de traslladar la seu social a València) que la decisió es va basar únicament en consideracions tècniques, derivades de la "intranquil·litat i nerviosisme" dels seus clients, i va subratllar que "si el Consell d'Administració hagués volgut dir que el trasllat seria temporal, ho hauria dit".

TORNAR A CASA

Tot i que encara no s'han detallat les mesures específiques, tant Junts com el PSOE han expressat el seu interès a facilitar el retorn d'aquestes empreses mitjançant incentius fiscals que podrien tenir implicacions per a altres comunitats autònomes.

El PSOE s'ha compromès a "impulsar mesures que fomentin l'autonomia financera i l'accés al mercat" de Catalunya. Entre les principals propostes hi ha la transferència del 100% dels tributs a la Generalitat i l'adaptació personalitzada del sistema de finançament per atraure les empreses que van abandonar la regió a partir del 2017.