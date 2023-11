Dos pensionistes caminant pel carrer. Foto: Europa Press

El nou govern d'Espanya ja ha començat a caminar, encara que hi ha batalles que s'estaven lliurant anteriorment i que segueixen endavant ; es tracta de les pensions.

Aquestes prestacions, que reben perfils molt diferents al nostre país (des de persones amb discapacitat fins a extrabaixadors, entre d'altres) està constantment sota la lupa. L'última ocasió va ser fa tot just unes setmanes, el 28 d'octubre passat, amb una concentració multitudinària que va tenir com a epicentre Madrid , per a la qual es va triar com a lema Governe qui governi, les pensions es defensen .

Ara, però, l'acord aconseguit entre el PSOE i el PNB es podria donar un desequilibri entre els que perceben aquestes prestacions a Euskadi i altres comunitats autònomes . Per això, des de la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE), asseguren que estaran vigilant "perquè no es trenqui" el sistema.

El portaveu de l'associació, Damián Rodríguez, apunta que "l'acord entre el PSOE i el PNB és inconcret", perquè parla de "transferències econòmiques que es faran en 2 anys", tot i que apunta que "manca veure en què es concreten".

Algunes informacions apunten que l'Estat continuarà pagant el gruix de les pensions basques , però el PNB es reserva alguns imports discrecionals.

"El funcionament de la Seguretat Social ha de ser el mateix per a tota Espanya, i per tant, gestionat pel govern de l'estat", apunta el portaveu de COESPE, afegint que "hi ha competències que es poden traspassar, però que en cap cas es pot modificar aquest funcionament.

Per tant, afegeix que l'entitat està "a l'espera per veure què passa", afegint que la gestió de les pensions "s'ha de mantenir per garantir la igualtat", tot i que apunta que "si hi ha components a les no contributives que s'afegeixen des de els governs autonòmics, ens sembla correcte”.

"QUE NO PASSI COM A RÚSSIA"

Rodríguez, doncs, adverteix que seguiran "vigilant perquè no es trenqui un sistema que defensarem com calgui", afegint que "ens mobilitzem totes les setmanes i ho seguirem fent".

El portaveu de COESPE va més enllà i diu que cal fer el possible "perquè no passi com en altres països, com Rússia", que ha patit "un desmembrament del sistema públic de pensions", definint l'actual model del país liderat per Vladimir Putin com “una precarietat absoluta”.

ELS INSPECTORS TAMBÉ ALERTEN SOBRE LES TRANSFERÈNCIES

L'actitud vigilant de COESPE, a més, coincideix amb la postura de creuen els Inspectors de Treball i de la Seguretat Social , que recentment van apuntar en un comunicat que “la transferència de la gestió econòmica de la Seguretat Social trenca la solidaritat del sistema i la igualtat de tots els espanyols".



Ana Ercoreca, presidenta del Sindicat d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, ha dit a Vozpópuli que amb aquestes transferències "la unitat de caixa es trenca, ja que el govern basc fixarà els seus propis criteris i hi haurà un accés diferent a una comunitat oa una altra".

El mateix mitjà apunta que el govern basc ha mantingut aquestes paguetes a alguns sectors dels seus pensionistes, ja que malgrat que molts són els que gaudeixen de les millors condicions al conjunt d'Espanya, el moviment en defensa de les pensions a Euskadi posseeix "grups bel·ligerants que pressionen i es manifesten" de forma continuada.