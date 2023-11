Descobreix com aquestes diferències a l'IBI podrien afectar la teva butxaca.

L'impost de béns immobles (IBI) es converteix en un punt clau de disparitat fiscal entre municipis a Espanya, segons revela un informe de l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE). La preocupació per l'augment del cost de vida s'agreuja en considerar la variació en aquest tribut, que afecta propietaris d'habitatges, locals comercials i altres béns immobles.

COMPETITIVITAT FISCAL: NOU MUNICIPIS EN CAP

L'estudi, basat en dades d'Hisenda, destaca que nou municipis van liderar la competitivitat fiscal el 2022, en establir un tipus de gravamen urbà del 0,40%, davant del 0,62% de la mitjana nacional. Boadilla del Monte, Santander, Alcobendas, Las Rozas, Majadahonda, Arrecife, Dos Hermanas, Torrevella i Leganés es destaquen com les localitats més competitives en matèria d'IBI urbà, presentant una millora del 35,7% respecte a la mitjana nacional.

BRETXA IMPORTANT A L'IBI

La desigualtat en l‟aplicació de l‟IBI se suma a les preocupacions sobre l‟encariment de la vida a Espanya. Mentre algunes ciutats experimenten augments més pronunciats, el tipus impositiu varia significativament entre municipis i es converteix en un factor crucial a l'hora d'adquirir un habitatge. L'IBI, principal font d'ingressos per als ens locals, continua generant debat sobre l'impacte i l'equitat.

SORIA ENCAPÇALA LA LLISTA

L'informe assenyala que, de mitjana, els espanyols paguen al voltant de 89,75 euros anuals per l?IBI. No obstant, Soria lidera la llista com la ciutat amb la contribució més gran, amb una mitjana de 170,33 euros a l'any, un 89,8% per sobre de la mitjana. El segueixen Tarragona, amb 152,88 euros (70,3% més), i Lleida, amb 141,18 euros (57,3% per sobre de la mitjana), segons dades de Bankinter.

FACTORS CLAU

El càlcul de l‟IBI es basa en dos factors clau: el valor cadastral de l‟immoble i el tipus impositiu establert per cada ajuntament. La variabilitat en aquest tribut s'atribueix principalment a les fluctuacions al valor cadastral, derivades de canvis en els valors de mercat dels habitatges.

El debat sobre la desigualtat fiscal s'intensifica, i cal destacar la necessitat d'una revisió equitativa dels impostos locals. Els municipis, principalment a la Comunitat de Madrid, que lideren la competitivitat fiscal a l'IBI, plantegen preguntes sobre la justícia tributària i el seu impacte en l'accessibilitat a l'habitatge a diferents regions d'Espanya.