Foto: Foment del Treball

Foment del Treball ha estat designat com a Oficina Acelera Pyme per a la Transformació Digital, com a part d'una ambiciosa iniciativa impulsada pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i desenvolupada per Red.es. L'objectiu és convertir-se en el punt de referència per a la transformació digital de les empreses, especialment aquelles de nova creació i especialment les pimes.

Es per això que Foment vol convidar als lectors al Programa Accelera Pime, dissenyat per ajudar les empreses a fer el salt cap a l'era digital. "Si estàs donat d'alta com a autònom o si estàs constituït com a societat limitada, et demanem que realitzis un breu Test de Maduresa Digital que ens permetrà entendre el teu punt de partida i els teus objectius de transformació digital. Aquest pas inicial ens ajudarà a oferir-te un assessorament personalitzat i proporcionar-te informació sobre les ajudes i subvencions disponibles, així com cursos de capacitació digital i esdeveniments relacionats amb tecnologies que poden ser del teu interès", expliquen des de Foment:

Els serveis que ofereixen com a part del Programa Accelera Pime inclouen:

Assessorament Personalitzat Gratuït: Els experts estaran a disposició de la gent per oferir orientació personalitzada i ajudar a dissenyar una estratègia digital efectiva i adaptada a les seves necessitats específiques. Aquelles més de 400 empreses que l’any passat van assessorar-se amb els experts del programa Digitalitza’t podran tornar a sol·licitar 4 hores d’assessorament per les seves pimes. Demana’l aquí.

Test de maduresa digital: Emplena aquest test per saber el teu punt de partida per tal que Foment saigui quines jornades serien del teu interès. Comença aquí.



Jornades de Sensibilització: Foment organitza esdeveniments i seminaris informatius sobre les tendències digitals actuals i les millors pràctiques al món digital. Explora aquí.



Informació sobre les últimes ajudes i subvencions: Coneix quines línies d'ajudes, concursos i convocatòries hi ha vigents per impulsar la transformació digital aquí.

En aquest sentit, si voleu ampliar les hores d’assessorament podeu contactar amb Foment i sol·licitar-les a través de la web www.foment.com/acelerapyme/

Aquest programa compta amb la col·laboració de deu organitzacions empresarials rellevants en el territori com són ACEB, AEBALL, AECEBRE, CECOT, CEPTA, COELL, FAGEM, FEGP, UIER i UEA