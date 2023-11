Foto: Freepik

El Black Friday, un fenomen comercial que ha arrelat profundament a la cultura de compres moderna, té els seus orígens en una sèrie d'esdeveniments històrics i tradicions que s'han entrellaçat al llarg del temps. Aquest dia, marcat per ofertes i descomptes extraordinaris, té una intrigant història que es remunta a més d'un segle.

L'expressió "Black Friday" es diu que té el seu origen a la dècada de 1960 a Filadèlfia, Estats Units. Aleshores, la policia de la ciutat utilitzava el terme per descriure el caos vehicular i de vianants que es generava l'endemà del Dia d'Acció de Gràcies. Els oficials de policia es referien a aquest dia com a "negre" a causa de la congestió del trànsit i el desordre als carrers.

La connotació negativa inicial del terme es va transformar a mesura que els minoristes van començar a associar el Black Friday amb el punt l'any en què els seus comptes passaven de números vermells (pèrdues) a números negres (guanys) . Aquest canvi de perspectiva va marcar el començament d'una tradició en què els comerciants oferien descomptes significatius per atraure multituds i augmentar-ne les vendes, donant inici oficial a la temporada de compres nadalenques.

CANVI AMB LA REVOLUCIÓ DIGITAL

Amb la revolució digital, el Black Friday s'ha expandit més enllà de les fronteres de les botigues físiques per abraçar el món del comerç en línia. El terme s'ha globalitzat, i ara no només els nord-americans participen en aquesta tradició de compres frenètiques, sinó que el fenomen s'ha estès a nivell internacional.

Actualment, el Black Friday ha esdevingut un dia emblemàtic per als consumidors i minoristes per igual. Els descomptes sovint són massius, i les ofertes llampec i les promocions especials creen una atmosfera d'urgència que impulsa els compradors a participar-hi activament.

A més, amb la introducció del Cyber Monday , el dilluns següent al Black Friday, les ofertes en línia han ampliat encara més la finestra doportunitat per als consumidors.

DESCOMPTES...ENGANYOSOS?

Tot i això, moltes vegades els descomptes no són del tot certs de vegades. L' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha exposat que les aparents rebaixes de preus 'online' durant el 'Black Friday' oculten un increment mitjà del 3% . Segons la seva anàlisi de preus feta a 63 llocs web que ofereixen productes d'electrònica i electrodomèstics, l'OCU assenyala que en el 99 % dels casos, les suposades rebaixes no són reals

En particular, l'organització destaca que la quantitat de productes que mostren correctament la rebaixa en comparació amb un preu ratllat és mínima i representa menys de l'1% .

En la majoria dels casos, aquestes rebaixes encobreixen increments de preus.

L'organització ha indicat que aquesta pràctica enganyosa és possible a causa del freqüent incompliment de l'actual normativa comercial . En particular, fa referència a l'article 20.1 de la Llei 7/1996 d'Ordenació del Comerç Minorista, modificat recentment per alinear-se amb la darrera Directiva Europea. Aquest article estableix que "sempre que s'ofereixin articles amb reducció de preu, haurà de figurar amb claredat el preu anterior juntament amb el preu reduït. S'entendrà per preu anterior el menor que s'hagués aplicat en els trenta dies precedents".