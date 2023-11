La representació del CZFB. Foto: CZFB

Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha estat guardonada als Premis Nacionals de Logística Diari del Port 2023, destinats a reconèixer els professionals logístics del país. Aquest premi, atorgat durant la Gala Commemorativa del 30è aniversari del Diario del Puerto, celebrada ahir al Centre de Convencions IFEMA de Madrid, ha distingit Sorigué per la seva destacada trajectòria i contribucions al sector logístic.

En concret, s'ha reconegut la tasca de Blanca Sorigué per la seva aportació per revalorar el paper de la logística a l'economia 4.0 amb esdeveniments referents com el Saló Internacional de la Logística (SIL) , el Barcelona New Economy Week (BNEW) o la Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) i per haver apostat per donar un impuls a la innovació a través de diversos projectes liderats per la institució. Per la creació de la 3D Incubator , la primera incubadora europea d'alta tecnologia en impressió 3D, inaugurada el 2019 i que des de llavors ha incubat més de 100 startups. I pel lideratge a l'hora d'impulsar un altre projecte disruptiu com és la Incubadora d'Alta Tecnologia en Logística 4.0 , la primera incubadora d'Espanya dedicada a la indústria 4.0 en l'àmbit de la logística, compta amb el suport dels Fons FEDER i Incyde i que amb menys d´un any d´activitat ja ha incubat 30 iniciatives tecnològiques.

A més, la directora general del CZFB, també directora general del SIL Barcelona – la fira de referència de la Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain a Espanya, la Mediterrània i l'Amèrica Llatina – ha anat un pas més enllà aconseguint posicionar aquesta fira com el esdeveniment més representatiu del sector logístic a Espanya i un dels certàmens sectorials més importants d'Europa. Actualment tot l'equip del CZFB ja està treballant en l'organització de la propera edició, que se celebrarà del 5 al 7 de juny de 2024.

Seguint la missió del Consorci d?impulsar l?activitat econòmica i la transformació de la indústria, la directora general també va promoure el que ara ja és l?ecosistema tecnològic de referència a escala mundial, el DFactory Barcelona . Actualment el hub tecnològic compta amb projectes de 30 empreses dedicades a la robòtica, sensòrica, intel·ligència artificial, Blockchain i Cloud Computing, entre d'altres. Un espai diàfan que ja té 30 companyies, més de 500 empleats i el 80% d'ocupació; una autèntica fàbrica doportunitats.

El lideratge de Sorigué també ha estat reconegut per haver elaborat el Pla Estratègic del Consorci de la Zona Franca de Barcelona , iniciat l'any 2019 i que actualment ja compta amb l'execució del 90% de les accions definides. Unes accions basades en els tres pilars clau de la institució, com ara la sostenibilitat del CZFB a llarg termini, el desenvolupament econòmic i social del territori i la integració urbana i la sostenibilitat mediambiental.

Després de rebre'l, va dir que "aquest premi és un estímul per seguir liderant iniciatives innovadores i sostenibles. Des del Consorci treballem cada dia per impulsar el creixement i assolir estàndards d'excel·lència a l'àmbit logístic. Aquest premi no només és un reconeixement personal, sinó un testimoni de l'esforç col·lectiu que impulsa la nostra missió d´innovar i contribuir al progrés sostenible de la indústria”.

Sorigué ha compartit aquest reconeixement amb destacats líders del sector, com són Guillermo Belcastro, CEO d'Hutchison Ports BEST; Jesús Cuéllar , president de Fòrum MADCargo i Francisco Lorente, director general de MSC Espanya, entre d'altres.