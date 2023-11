El primer secretari del PSC, Salvador Illa / @EP

El PSC aposta en la seva ponència política per un "nou model de finançament autonòmic més just per a Catalunya i solidari amb la resta d'Espanya", per desplegar l'autogovern de l'Estatut i per una descentralització més gran del Govern al territori.

Així ho recull la ponència sota el nom ' Pasar pàgina ' que els socialistes debatran i aprovaran al proper congrés del partit, que se celebrarà el 15, 16 i 17 de març.

També defensen el federalisme com "el millor mètode institucional per organitzar la governança multinivell en un Estat descentralitzat i compost" i que el futur només es pot donar en un marc de convivència estable i des del diàleg entre diferents.

"El federalisme és la construcció política de la confiança via pacte entre iguals i queda vehiculat des dels principis de l'autogovern, subsidiarietat, solidaritat, cooperació, lleialtat institucional, bilateralitat i multilateralitat, com també estableix l'Estatut del 2006", diu el text.

UNILATERALITAT

Així, rebutgen la via unilateral en considerar-la com el pitjor mètode per governar qualsevol repte que es presenti: “ Ha estat una via conflictiva i, sobretot, no democràtica ”.

Per això, defensen una Catalunya integradora, plural, col·laborativa, capaç de dialogar i amb voluntat de superar "la polarització populista" que, al seu parer, ha posat en perill la institucionalitat democràtica i la cohesió civil.

"De la lògica de l'exclusió unilateral passarem a la lògica de la inclusió dels diferents mitjançant el diàleg i el reconeixement de la diversitat", afirmen.

"TORNAR PRESTIGI"

Al document, que servirà els socialistes catalans per preparar-se de cara a les eleccions catalanes del 2025, asseguren que la Generalitat fa "massa anys que falla" i acusa l'independentisme de miopia i d'estar instal·lat en la recerca dels mals aliens, textualment .

La ponència també alerta que la democràcia es troba en una situació delicada, pels populismes i el ressorgiment de l'extrema dreta, i defensa que a Catalunya cal "tornar el prestigi a les institucions", ja que considera que s'han utilitzat de forma partidista i fins i tot personalista a la dècada del procés independentista.

"El Parlament, la presidència de la Generalitat i l'administració catalana no són eines per aconseguir quimeres, sinó que han de tornar a exercir el paper com a òrgan deliberatiu" i representant dels catalans sense distinció, subratlla el document.

Els socialistes advoquen per no deixar-se "arrossegar pel fatalisme d'una Generalitat sense rumb ni timoner" i demanen recuperar el paper de pioners del progrés que, a parer seu, han exercit sempre Catalunya i Barcelona.

El PSC es defineix a si mateix com el primer partit de Catalunya i el que està al capdavant de la "recuperació de la il·lusió i de l´esperança en el progrés", i aposta per generar grans consensos i grans acords en educació, sanitat, infraestructures , connectivitat i finançament, i plantejar una millora de ladministració.

"Perquè tot això passi ens cal tenir un govern que governi amb rigor, sense idees inabastables ni projectes il·lusoris", i advoca per la flexibilitat perquè qualsevol obstacle no es converteixi en un impediment ni sigui l'excusa per buscar un culpable per a la inacció, en al·lusió a l'actual Govern.

FINANÇAMENT I FISCALITAT

Al redactat recullen que són partidaris d'abordar la reforma del model de finançament autonòmic, i que s'implicaran a "millorar el finançament de Catalunya, defugint qualsevol tipus de privilegi" i buscant els recursos necessaris perquè pugui desenvolupar les seves potencialitats.

A més, promouran una reforma fiscal que dibuixi una fiscalitat "més justa, progressiva i verda, on pagui més qui més guanya, més en té, més contamina o més hereta".

REDUIR LA JORNADA LABORAL

Sostenen que la robotització no ha de generar una destrucció de llocs de treball i baixada de salaris, i defensen "transformar aquest increment de la productivitat en una reducció de la jornada laboral i un repartiment més gran del treball, sense perdre poder adquisitiu".

També reivindiquen l'ampliació de l' Aeroport de Barcelona-El Prat "conciliant l'interès mediambiental amb el potencial econòmic" i veuen imprescindible un treball coordinat i des de la lleialtat institucional amb el Govern central per fer efectiu el traspàs de Rodalies.

Els socialistes proposen prioritzar les inversions en infraestructures de regeneració, reutilització i dessalinització de l'aigua, i assegura que aprovaran un Pacte nacional de l'aigua que asseguri aquestes infraestructures i promouran la recuperació d'aqüífers.

Després de defensar una catalanitat integradora, capaç d'acollir els nouvinguts en els darrers anys, es comprometen a garantir l'aprenentatge i el domini del català, castellà i anglès en acabar l'educació obligatòria, ia desactivar la llengua com "una font de conflictes partidista i identitària".

CATALÀ, LLENGUA OFICIAL A LA UE

També constaten que el català està "en procés de ser reconegut" com a llengua oficial de la UE, i que ja és llengua d'ús oficial al Congrés i al Senat.

A l'apartat de feminismes, aposten per l'"abolició dels ventres de lloguer i la prostitució", així com la persecució del trànsit de dones i nens amb finalitat d'explotació sexual, així com fomentar nous models de masculinitat.