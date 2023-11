El president executiu de Telefónica , José María Álvarez-Pallete , ha afirmat aquest divendres que és el moment de l'humanisme en la tecnologia "perquè ningú no es quedi enrere" i lluitar així contra les desigualtats socials.

El president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pállete, rep el Premi empresari de l'Any 2022 de la rectora de la UPF, Laia de Nadal - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

Ha rebut a Barcelona el Premi Empresari de l'Any 2022 de la UPF School of Management, 'en reconeixement a la transformació sostenible que ha liderat la multinacional, i el rol clau en la transició verda tecnològica global'.

En el discurs d'agraïment, s'ha referit a la importància de la nova era digital, perquè la tecnologia "ajudarà a solucionar problemes que abans no tenien resposta, com malalties que no tenen cura o el canvi climàtic".

Ha assegurat que el canvi actual en aquest terreny és "quatre vegades més gran que la revolució industrial" i ha esmentat la web 3 i la IA com a grans innovacions dels propers anys, encara que ha advertit que no es pot delegar qualsevol cosa a les màquines, i ha advocat per posar les persones al centre.

"És el moment de l'humanisme a la tecnologia, definir què hem de fer perquè ningú es quedi enrere i lluitar contra la desigualtat social", ha dit.

Ha constatat que “un 85% de les professions que hi haurà el 2030 no existeixen encara. Europa necessita una recapacitació massiva dels seus professionals. Cent milions de persones s'hauran de reconvertir. No hi ha res millor per a una companyia que formar la seva pròpia gent, perquè permet generar talent i augmentar la competitivitat”.

BARCELONA, CAPITAL DE TELECOMUNICACIONS

Álvarez- Pallete ha elogiat Barcelona com a capital mundial del sector de les telecomunicacions: "Sempre ho he dit i sempre ho diré: no hi ha millor lloc per celebrar el nostre consell".

També ha assegurat que rep el premi en nom cadascun dels 100.000 empleats de la companyia a tot el món, i els ha definit: “Gegants que es preparen per celebrar els primers cent anys de vida de Telefónica, gegants cada cop més joves que volen fer el nostre món més humà connectant la vida de les persones”.

PALLET EVOCA AL SEU PARE

Pallete ha acabat el discurs amb un record per al seu pare: "Ell em deia que, quan un mira enrere, el que té a veure és una línia recta", i ha assegurat que la història de Telefónica ho és.

També hi han participat la rectora de la UPF, Laia de Nadal; el president de la School of Management, Jaume Casals; i el director general de la UPF-BSM, José María Martínez-Sierra.

LAIA DE NADAL

La rectora de la UPF, Laia de Nadal, ha valorat el caràcter innovador de Pallete per haver impulsat "iniciatives que van més enllà del 'management tradicional', prioritzant la inclusió digital i la reducció de la bretxa tecnològica a les comunitats en què opera la seva empresa".

Jaume Casals, president de la UPF Barcelona School of Management, ha estat l'encarregat de fer la lectura de mèrits del guardonat, de qui ha destacat la seva capacitat de liderar “un dels processos de transformació i modernització sostenible més espectaculars dels últims 15 anys. anys".

El director general de la UPF-BSM, José María Martínez-Sierra, ha dit que Álvarez-Pallete és "un clar rol model a seguir" per als líders del futur que tinguin per objectiu construir un món millor.

A l'edició anterior, el guardonat va ser el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, en reconeixement al seu lideratge en la fusió amb Bankia.