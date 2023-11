La iniciativa reflecteix el compromís de Renfe amb la transformació digital i la millora continua de lexperiència de viatge per als seus clients. EP

Renfe destinarà més de 2,6 milions d'euros a l'adquisició de noves terminals per modernitzar les operacions de venda a bord dels trens i el procés de 'check-in' d'accés a les estacions.

L'objectiu és optimitzar els processos de control de frau als accessos i el control de la presència dels viatgers a bord dels trens de Renfe, així com facilitar la tasca dels interventors, que podran dur a terme gestions de postvenda o altres operacions de venda creuada amb altres productes.

El projecte consistirà en la renovació de les terminals, que seran distribuïdes d'acord amb les necessitats comercials, tant a les estacions de serveis públics com a les de serveis comercials: 2.250 terminals per al personal a bord dels trens i 2.300 impressores tèrmiques per a l'emissió de bitllets.

A més de la instal·lació d'aquestes terminals, Renfe contractarà el servei de gestió, comunicacions, suport tècnic i el manteniment del maquinari i les aplicacions mòbils.

Renfe defensa en un comunicat que aquesta inversió està alineada amb el seu compromís amb la transformació digital i la innovació, per tal d'implementar les noves tecnologies a l'empresa amb la digitalització de tots els processos de negoci, i així fer més eficients els processos interns, millorant l'experiència de viatge del client.