Catalunya ha tancat l'any 2022 posicionant-se com la comunitat autònoma amb el deute per càpita més gran d'Espanya, assolint una xifra de 10.981 euros per habitant. Aquesta dada col·loca la regió al cim de la llista d'endeutament per persona, per sobre de la mitjana nacional, segons revela l'informe de les comunitats autònomes realitzat per l'Observatori de Dret Públic de Barcelona.

L'estudi, que s'ha donat a conèixer recentment al Senat, ha estat elaborat amb dades del Banc d'Espanya i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Analitza la gestió dels governs regionals durant l'any 2022, en un context marcat pel debat sobre la condonació del deute que va ser pactat entre el PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez.

Seguint Catalunya a la llista de deute per càpita es troba el País Valencià, amb una xifra de 10.810 euros per habitant. Balears ocupa el tercer lloc amb un deute de 7.530 euros per persona. Castella-la Manxa, Múrcia i Aragó també se situen per sobre de la mitjana, amb deutes per càpita de 7.528 euros, 7.571 euros i 6.890 euros, respectivament.

En contrast, Andalusia, Astúries i Canàries presenten les xifres més baixes de deute públic per càpita, i Canàries és la comunitat amb el menor dèficit a repartir entre els seus habitants, amb 2.873 euros per càpita. Galícia se situa en quarta posició amb un deute de 4.447 euros per habitant.

Aquest informe subratlla les diferències significatives en la gestió econòmica i l'acumulació de deute entre les diverses comunitats autònomes d' Espanya, posant en relleu els reptes financers i polítics que s'enfronten en el context actual.