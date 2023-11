Per contra, Andalusia, Astúries i Canàries són les tres comunitats autònomes amb menys deute per habitant. EP

Catalunya va tancar l'any 2022 com la comunitat autònoma amb més deute per càpita, fins als 10.981 milions euros per habitant. Per sobre de la mitjana se situen el País Valencià, les Balears, Castella-la Manxa, Múrcia i Aragó, segons es desprèn de l'informe de les comunitats autònomes.

Per contra, les tres comunitats amb menys deute públic per càpita són Andalusia amb 4.433 euros, Astúries amb 4.199 euros, mentre que les Canàries se situa com el territori amb menys dèficit a repartir entre els seus habitants: 2.873 euros per càpita.

És un estudi que elabora l'Observatori de Dret Públic de Barcelona, on s'analitza la gestió dels governs regionals durant l'any 2022, i que s'ha donat a conèixer aquesta setmana al Senat.

En concret, l'informe fa unes dades amb dades del Banc d'Espanya i de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) on detallen el deute per càpita de les comunitats autònomes en ple debat per la condonació del deute que van pactar el PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez.

Després de Catalunya, se situa el País Valencià, amb un deute per càpita de 10.810 euros, i les Balears, amb un deute per habitant de 7.530 euros.

En quart lloc hi ha Castella-la Manxa, amb un deute per càpita de 7.528 euros; els ciutadans de Múrcia segueixen cinquens amb un càrrec de 7.571 euros per cap; mentre que en sisè lloc hi ha Aragó, que compta amb un deute de 6.890 euros per persona.

Els segueixen els ciutadans de Cantàbria (5.746 euros); Castella i Lleó (5.606 euros); Madrid (5.170 euros); La Rioja (5.107 euros); País Basc (4.988 euros); Extremadura (4.877 euros); Navarra (4.796 euros); i Galícia (4.447 euros).