Arxiu - Un repartidor passa per una oficina del SEPE / @EP

El nombre de treballadors immersos en acomiadaments col·lectius es va duplicar al setembre (+106,4%) respecte al mateix mes del 2022, fins a un total de 2.180 afectats, segons dades provisionals del Ministeri de Treball i Economia Social.

D'altra banda, el nombre de treballadors afectats per suspensions de contracte va créixer al setembre un 1,8% respecte al mateix mes del 2022, fins als 12.551 empleats, mentre que aquells que van ser afectats per una reducció de jornada van disminuir un 35,6% , fins a un total de 358.

En total, sumant els tres tipus de procediments, els treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació (ERO) autoritzats per les autoritats laborals o comunicats a aquestes van créixer un 8,3% al setembre en relació amb el mateix mes de l'any anterior. un total de 15.089 afectats.

D'aquest total de més de 15.000 treballadors que eren a ERO el setembre del 2023, el 4,68% (707) estaven afectats per procediments originats per causa de força major, mentre que el 95,3% (14.382 treballadors) ho estaven per procediments de regulació derivats de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP). Mentre els primers van augmentar un 70,4% respecte al setembre del 2022, els provocats per causes ETOP es van incrementar un 6,3%.

El Ministeri recorda que quan un procediment afecta diversos centres de treball ubicats a províncies diferents, es computa a l'estadística un procediment per cada província. A més, si una empresa comunica treballadors afectats en diferents mesos, es computa un procediment cada mes.

ELS ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS EN EL SECTOR SERVEIS ES TRIPLIQUEN

Per sectors, el nombre de treballadors afectats al sector serveis per acomiadaments col·lectius es va multiplicar per més de tres al setembre respecte al mateix mes de l'any passat (+253,7%), fins a les 1.878 persones. Per contra, aquest procediment va caure a la indústria (-36,2%), ia la construcció (-86,4%), i va afectar 293 i 9 treballadors, respectivament.

No obstant això, els treballadors afectats per suspensió de contracte a la indústria durant el mes de setembre es van incrementar un 25,4%, respecte al mateix mes de l'any anterior, fins a les 11.056 persones, el sector amb més empleats afectats. El segueix el sector serveis, amb 1.259 treballadors afectats (-61,8%), el de la construcció, amb 194 (+32,9%) i l'agrari, amb 42 (-31,1%).

En els processos de reducció de jornada, tots els sectors, menys l'agrari, van registrar reduccions al nombre de procediments al setembre respecte al mateix mes de l'any anterior. En concret, el nombre de treballadors afectats en indústria ha estat de 182 (-36,6%), en serveis ha estat de 173 (-34,2%) i en construcció, de 3 (-40%).

Pel que fa al total de treballadors afectats per tots els procediments el novè mes de l'any, més de tres quartes parts 76,4% (11.531) s'enquadren al sector industrial; un 21,9% en serveis (3.310); un 1,36% a la construcció (206 afectats), i un 0,27% a l'agrari (42).

ELS ERO DISMINUEIXEN A SET CCAA I ES DISPAREN A ALTRES SET

Els ERO han disminuït en set comunitats autònomes durant el setembre respecte a la dada registrada el mateix mes de l'any anterior, i les caigudes més destacables són les experimentades a Astúries (-95,3%), amb 47 treballadors afectats; Galícia (-93,8%), amb 167 treballadors; Balears (-83,3%), amb dos afectats; i el País Basc (-59%), on aquests procediments van impactar 550 treballadors.

A l'altre extrem, els ERO es van disparar a Cantàbria durant el setembre, multiplicant-se per gairebé 42 amb 906 treballadors afectats. El va seguir Andalusia, amb un increment de gairebé set vegades, i va impactar 3.873 empleats; Navarra amb una alça de 160% i 922 treballadors afectats, i Madrid, amb un 128,3% i 831 treballadors.

Atenent només els treballadors afectats per acomiadament col·lectiu, Astúries es col·loca al capdavant dels increments, amb una alça en aquests procediment de més de cinc vegades respecte al setembre del 2022, afectant 23 treballadors. El segueix Andalusia (+438%), amb 210 treballadors, i el País Basc (+300%), on es van veure impactades 124 persones.

Els acomiadaments col·lectius van disminuir en cinc comunitats autònomes durant el setembre, sent els descensos més pronunciats els de Galícia i Navarra (-100% en tots dos casos), Balears (-83,3%) i Aragó (-49%).



AUGMENT ALARMANT D'ACOMIADAMENTS EN 2022



A Espanya, el panorama laboral s'enfosqueix amb el preocupant augment d'acomiadaments col·lectius, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social. Al setembre de 2023, el nombre de treballadors afectats per acomiadaments col·lectius es va duplicar en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, arribant a un total de 2.180 persones. Aquest increment és part d'una tendència més àmplia que ha portat a un augment del 53,6% en els primers 11 mesos de 2022 en comparació amb el mateix període en 2021, aconseguint la preocupant xifra de 21.290 treballadors afectats.



Experts en l'àmbit laboral assenyalen que aquest repunt és particularment significatiu des de finals de 2022, i alguns apunten a la finalització dels compromisos de manteniment de l'ocupació pels ERTO COVID-19 com un factor clau. La caducitat d'aquests compromisos a l'estiu de 2022 podia haver desencadenat una sèrie d'acomiadaments preventius per part d'empreses que, davant els primers indicis de crisis, van optar per reduir la mà d'obra temporal.



A l'octubre de 2022, ja es va observar un augment significatiu en els acomiadaments col·lectius, indicant que les empreses estaven prenent mesures preventives enfront de la incertesa econòmica. Grans despatxos d'advocats, com Cuatrecasas, Uría Menéndez i Garrigues, informen d'un augment en les consultes d'empreses que busquen acollir-se a acomiadaments col·lectius.



Aquest repunt en els acomiadaments massius també coincideix amb l'empitjorament de les perspectives econòmiques, marcat per factors com la inflació, problemes de subministrament, pèrdua de poder adquisitiu de les llars, frenada en les economies avançades i l'amenaça de recessió. Experts indiquen que la combinació d'aquests factors ha creat un còctel letal per a moltes empreses, que ara s'enfronten a la difícil decisió de reduir costos, inclosa la força laboral.



Empreses de renom a Espanya, com Glovo, Meta, Twitter i Wallbox, han anunciat acomiadaments massius en les últimes setmanes, contribuint a una situació laboral cada vegada més precària. Davant aquest escenari, s'espera que l'atenció se centri en buscar solucions per a abordar la creixent crisi laboral i els seus impactes en l'economia del país.