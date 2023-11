Dos pensionistes. Foto: Europa Press

Els més de 9 milions de jubilats espanyols poden estar tranquils, ja que el Govern ha decidit augmentar les pensions a partir de gener de 2024, fins i tot si els Pressupostos Generals de l'Estat per al proper any no són aprovats. S'espera que l' augment sigui del 4%.

No obstant això, la situació és diferent per al salari mínim, el qual romandrà congelat en espera de negociacions amb sindicats i la patronal. Fonts governamentals adverteixen que, enmig de la crisi de preus, els treballadors més vulnerables, aquells amb ingressos més baixos, experimentaran retards en qualsevol increment salarial durant uns quants mesos.

Tot i la falta de Pressupostos actualitzats a principis de 2024 a causa de la demora en la formació del Govern després de les eleccions generals del 23 de juliol, la revaloració de les pensions no es veurà compromesa, segons han confirmat fonts del Ministeri de Seguretat Social a El Confidencial Digital.

Expliquen que les pensions contributives augmentaran d'acord amb la fórmula establerta a la reforma de pensions, que té en compte l'IPC per evitar pèrdues de poder adquisitiu. Aquest dret està reconegut per la Llei General de Seguretat Social a l'article 58.

Així, l'augment significarà uns 50 euros de mitjana al mes, segons calculen des de la Seguretat Social.

La pensió mitjana del sistema, que abasta jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat ia favor de familiars, experimentarà un increment d'aproximadament 46 euros al mes, aconseguint així un nou rècord en superar els 1.240 euros mensuals.

Per als jubilats, el proper any comportarà un augment més significatiu, elevant els seus ingressos en 53 euros i vorejant la xifra de 1.430 euros mensuals. Pel que fa a la pensió màxima del sistema, experimentarà un notori augment, i s'aproparà als 3.200 euros, després d'haver superat per primera vegada els 3.000 euros l'any anterior.

De la mateixa manera, també s'anticipa un creixement superior al 4% per a les pensions mínimes i no contributives, especialment dissenyat per beneficiar els sectors més vulnerables segons el que estableix la reforma de pensions recent.

Segons les projeccions del Ministeri, les pensions no contributives experimentaran un augment, passant dels actuals 484 euros al mes a 521 euros l'any 2024. Aquest increment busca millorar les condicions d'aquest col·lectiu més vulnerable.

En el cas de les pensions mínimes de viduïtat, la reforma aprovada el març del 2023 generarà un augment significatiu i oscil·larà entre 40 i 126 euros addicionals al mes. D'aquesta manera, les pensions mínimes ascendiran a 823 euros per a persones més grans de 65 anys sense càrregues familiars, ia 1.031 euros per a vídues amb responsabilitats familiars.

Addicionalment, més de 550.000 jubilats, la majoria dones, que reben un complement per bretxa de gènere experimentaran un augment del 10% addicional a la inflació en el plus mensual de 30.4 euros per cada fill, que podria assolir aproximadament els 35 euros a partir de gener. Aquesta mesura vol abordar de manera més efectiva les necessitats d'aquest grup específic.