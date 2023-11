Bizum / CaixaBank

Bizum ha optat per establir límits en els conceptes de pagament perquè alguns usuaris l'utilitzaven com a forma d'humor. Alguns dels conceptes passaven a ser "diners per a la coca", per exemple, quan la realitat és que millor un traspàs de diners pel menjar del dia anterior.

Tot i això, els bancs estan començant a prendre cartes en l'assumpte, ja que han començat a contactar amb els usuaris per indagar sobre els assumptes en qüestió. De fet, ja s'ha implementat un filtre automàtic per prevenir aquest tipus de transferències, de manera que han quedat automàticament denegades.

El sistema de filtratge està dissenyat per identificar qualsevol terme vinculat a armes, drogues, segrestos, blanqueig de diners, prostitució o terrorisme , i cancel·larà automàticament qualsevol transferència que contingui aquestes paraules, de manera que se'n tingui un ús més responsab. Aquesta mesura té com a objectiu prevenir possibles problemes legals i assegurar-ne un ús responsable de la plataforma.

Tot i la introducció del filtre, alguns usuaris podrien intentar eludir aquestes restriccions per tal de mantenir les seves bromes entre amics. Tot i això, l'avaluació d'aquestes situacions queda en mans dels bancs, que podrien revertir transaccions i aplicar mesures addicionals en cas d'identificar algun concepte sospitós.