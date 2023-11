Arxiu - Detall del logotip de la façana de la seu de Telefónica, a 6 de març de 2023, a Madrid (Espanya). - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

Criteria Caixa , el 'holding' de la Fundació La Caixa, ha invertit 669.750 euros més en la compra d'accions de Telefónica en tres operacions realitzades entre el 22 i el 24 de novembre i notificades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest mateix dilluns, per la qual cosa des de començament de mes ja ha adquirit 704.000 títols de l'operadora per 2,64 milions d'euros.

Des de començament d'any, Criteria Caixa ha invertit un total de 74,76 milions d'euros en l'adquisició de 20,13 milions de títols, segons els registres de la CNMV.

En concret, el paquet accionarial que ha adquirit l'entitat presidida per Isidre Fainé --que també és vicepresident del consell d'administració de Telefónica-- des de començament d'any equival al 0,35% del nombre total de títols de l'operadora.

En aquest sentit, el 31 d'octubre del 2023 la participació de Criteria Caixa a l'accionariat de Telefónica se situava en el 2,51%, segons figura a la web del 'holding'.

Mancant la notificació de les possibles operacions que es puguin produir fins a l'últim dia d'aquest mes, Criteria Caixa ha intensificat al novembre la compra d'accions de Telefónica amb l'adquisició de 704.000 títols (el 3,49% del total en el que any) i una inversió de gairebé 2,65 milions d'euros.

D'aquesta manera, Criteria Caixa ha reprès la intensitat en la compra d'accions de Telefónica, ja que a l'octubre només va adquirir 100.000 títols de l'operadora, amb una inversió de 385.000 euros.

En aquest context, el juny passat va ser el mes més intensiu pel que fa a la compra d'accions de Telefónica per part de Criteria Caixa, ja que en aquest període va adquirir 5,13 milions d'accions, amb una inversió de 19 milions d'accions euros.

Al gener va invertir 13,43 milions d'euros (3,77 milions de títols), al febrer un milió d'euros (277.000 accions), al març la quantia es va elevar fins a 6,27 milions d'euros (1,63 milions de títols ) ia l'abril van ser 1,13 milions d'euros (284.281 accions).

Al maig la inversió va pujar a 7 milions d'euros (1,79 milions de títols), al juliol es va quedar en 940.500 euros (240.000 accions), a l'agost van ser 17,3 milions d'euros (4,78 milions de títols) i en setembre 5,46 milions d?euros (1,4 milions d?accions).

D'aquesta manera, el preu mitjà de la compra d'accions de Telefónica per part de Criteria Caixa des de començament d'any se situa al voltant de 3,714 euros per títol, xifra per sota dels 3,829 euros en què va tancar la cotització de la companyia divendres passat i dels 3,854 euros en què se situava al voltant de les 14.00 hores d'aquest dilluns.