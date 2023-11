Arxiu - Planta de Nissan a la Zona Franca.

La situació actual a l'antiga factoria de Nissan a Barcelona no s'assembla a les expectatives dels 1.400 treballadors que es van quedar sense feina a finals del 2021.

Gairebé dos anys després de l''adéu' de Nissan, aproximadament 980 exempleats segueixen esperant que se'ls doni una solució, ja que actualment només 120 persones estan treballant al D-Hub, conformat per QEV i BTech. D'altra banda, 100 persones més treballen en el fabricant de motocicletes i nanocotxes elèctrics Silence.

Aquest retard en la contractació del gruix de la plantilla que es va quedar sense feina és perquè, de moment, no estan sortint projectes que requereixin la feina de tots ells. "Com que els projectes industrials s'estan endarrerint, el que estem intentant és un període de transició perquè la gent no es quedi sense prestació fins que arribin els projectes", explica a CatalunyaPress Joaquín Cano, el secretari general de la CGT al D- Hub.

"La idea és que compleixin el compromís de contractació per al volum de gent, però mentre no hi ha els projectes en marxa, el que s'intenta és que aquesta transició es faci a través de plans formatius", certifica, entre els quals hi ha cursos de matèria preventiva, prevenció de riscos laborals, cursos de carretiller i d'habilitat tècnica...

Prop de 330 persones del gairebé miler que va acabar sense feina estan participant en cursos de formació subvencionats per la Generalitat de Catalunya per a persones en situació d'atur, i s'espera que al desembre els donin el relleu 276 més.

CONTRACTACIÓ AL FEBRER

Actualment, els sindicats i el D-Hub estan en negociacions per a la incorporació d'aquests treballadors, els períodes de desocupació dels quals arribaran al final en les properes setmanes.

QEV i BTech proposen contractar aquestes 606 persones en formació a partir del febrer . Els contractes oferts són de formació dual per a les primeres 330 persones esmentades, i contractes normals per a les altres 276. Tot i la diferència en els tipus de contracte, ambdós grups rebrien un salari equivalent, aproximadament 19.000 euros bruts anuals. La quantitat proposada està considerablement per sota de les promeses inicials, i encara més dels salaris que percebien quan treballaven a la Nissan, ja que l'operari mitjà cobrava prop de 30.000 euros bruts anuals, un salari corresponent al conveni Nissan.

A més, als sindicats no els agrada la idea que les contractacions comencin al febrer, ja que els exempleats de Nissan esgotaran les seves prestacions per desocupació abans d'aquesta data . "La prestació de desocupació se'ls acaba a la majoria sobre el 13 de gener. El nostre interès és avançar la contractació com a mínim al 15 de gener, un cop s'acabin ells", confirma Joaquín cano, secretari general de la CGT.

Per tant, els ànims generals no estan ben bé. "Estan amb la incertesa de veure si es tanca l'acord o no. L'objectiu era que es complís el pla industrial, però en endarrerir-se aquest, aleshores ens veiem en la tessitura que no arrencarà l'activitat i la gent que no ha pogut trobar feina es queda sense desocupació. Cal buscar una solució", certificava Cano.

El dilema per al D-Hub rau en la manca de contractes tancats amb prou compradors interessats en els seus vehicles actualment.

QEV va rebre una important comanda de Bimbo, que originalment havia sol·licitat 1.500 furgonetes. Tot i això, l'empresa es quedarà finalment 1.000 vehicles. D'altra banda, BTech no començarà la producció fins a finals del 2024, però tenen la meta d'assolir un volum de 50.000 unitats anuals per a l'any 2027.

"El 2024 hi haurà una rampa de creixement positiva, però hi haurà una activitat molt baixa. No arrencarà per donar feina a 800 persones, però la idea és que aquestes persones que s'estan formant es vagin incorporant a la feina", explica el secretari general de la CGT.

AJUDES ECONÒMIQUES

Les dues empreses que conformen el D-Hub van participar a les dues convocatòries del Programa Estratègic d'Impuls al Sector de Vehicle Elèctric i Connectat (Perte), promogudes per l'Estat fins avui.

A la primera convocatòria , el D-Hub va rebre al voltant de 65 milions d'euros, tot i que en un primer moment, se li havia assignat aproximadament 107,8 milions. Tot i això, la incapacitat per presentar els avals necessaris va resultar en la renúncia a una part significativa dels fons.

A la segona convocatòria , QEV es va postular per a la línia de la cadena de valor, que encara està pendent de resolució, buscant obtenir 28 milions per impulsar la producció de les seves furgonetes elèctriques.

Addicionalment, van presentar un projecte en col·laboració amb BTech per a l'adaptació de les antigues instal·lacions de Nissan, aspirant a obtenir 35 milions més en aquesta segona convocatòria.