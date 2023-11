Una oficina de Treball de la Generalitat. Foto: Europa Press

El Govern s'ha proposat aprovar "en les pròximes setmanes" la reforma del nivell assistencial de la desocupació , és a dir, els subsidis que perceben els aturats quan han esgotat la prestació contributiva , amb la intenció d'incentivar la seva reinserció al mercat laboral a la recerca de l'objectiu de la plena ocupació que s'ha marcat l'Executiu per a aquesta legislatura.

Segons va revelar aquest dilluns 27 de novembre el secretari d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, Gonzalo García Andrés, en una conferència organitzada per EY, aquesta reforma se centrarà, per una banda, a "potenciar" l'acord d'activitat que tots els aturats fan amb els serveis públics d'ocupació "perquè el suport que fa que l'Administració per formar-los, donar-los un itinerari personalitzat i facilitar-ne la inserció al mercat de treball tingui reciprocitat en la recerca activa de feina i en l'acceptació de les ofertes adequades d'ocupació.

L'acord d'activitat, també conegut com a compromís d'activitat, és el pacte escrit entre els serveis públics d'ocupació i el treballador en atur en què s'estableixen els drets i les obligacions d'ambdues parts per incrementar l'ocupabilitat d'aquest últim.

La llei vigent estableix que el rebuig d'una oferta d'ocupació adequada o d'un curs de formació, sense causa justificada, per part d'una desocupació que cobra prestació es pot sancionar amb la pèrdua de la mateixa durant 3 mesos la primera vegada, 6 mesos en una segona vegada i amb lextinció si reincideix en una tercera ocasió.

La idea del Govern amb aquesta reforma del nivell assistencial, segons García Andrés, és "orientar tot el sistema de subsidis per desocupació cap a la reincorporació dels treballadors al mercat de treball", tenint en compte a més l'"escassetat" de perfils que han detectat tant el Servei Públic d'Ocupació (SEPE) com el Banc d'Espanya a "molts sectors", tant de sectors de mà d'obra molt qualificada com de sectors de menys qualificació.

"Fa anys, amb unes taxes d'atur molt elevades, el sistema de subsidis per desocupació va incorporar elements socials de protecció que, ara, al mercat de treball que tenim avui, tenim coberts amb l'Ingrés Mínim Vital (IMV)", ha explicat secretari d'Estat, que considera que "és el moment de fer aquesta reforma" del nivell assistencial per activar tots els treballadors que perceben un subsidi.

"La reforma va en aquesta línia d'incentivar la reincorporació i que totes aquestes persones aprofitin les oportunitats que ara tenim i que clarament es mantindran i s'aprofundiran cap endavant", va assenyalar García Andrés.

Aquesta reforma, segons García Andrés, és "fonamental" i "la peça que hi falta" després de la reforma de les polítiques actives d'ocupació i de la nova Llei d'Ocupació. "Aquesta peça de polítiques passives és fonamental per poder fer efectiu aquesta reforma de les polítiques actives", va insistir.

García Andrés considera que l'objectiu de la plena ocupació, que "fa uns anys semblava una quimera", ara és una "possibilitat real", amb tot el que això suposa: que pugin els salaris reals i la productivitat i que es redueixi el dèficit estructural .

"En la plena ocupació tindrem una sèrie d'avantatges econòmics i socials associats que són fonamentals, però per això necessitem reformes addicionals. No ens podem enganyar. Espanya segueix tenint una taxa d'atur que dobla la taxa d'atur de la Unió Europea i seguim tenint una situació anòmala", va declarar.