A hores d'ara, l'ambient nadalenc ja es respira a qualsevol racó, gràcies sobretot als llums de Nadal que il·luminen els carrers de la majoria de municipis del país. El més curiós de tot és veure com les ciutats es barallen per ser les "més nadalenques", com Vigo reclamant tenir l'arbre més lluminós, o Badalona el més alt.

Fa pocs dies, Badalona il·luminava el seu arbre nadalenc de 40 metres d'alçada, adornat amb 82.000 llums píxels. Tot i els esforços de l'alcalde Xavier García Albiol per proclamar-lo com "el més gran" d'Espanya, la veritat és que, si ens cenyim estrictament a l'alçada, hi ha estructures considerablement més imponents al territori nacional.

Tot i això, Vigo ha erigit un arbre de 44 metres d'alçada, encara que part de la seva imponència s'atribueix a l'enorme estrella de 19 metres que el corona. Tot i això, hi ha altres arbres encara més grans, com el de Cartes (Cantàbria), on s'han proposat construir una estructura que, almenys a principis de novembre, ja arribava als 42,5 metres i aspirava a ser encara més alts.

BARCELONA

La Ciutat Comtal ha destinat aquest any un pressupost de 1.900.000€ per a la il·luminació, que es desplegarà al llarg de 104 quilòmetres de carrers i vies públiques.

L'ornamentació lumínica embellirà la ciutat des del 23 de novembre fins al 6 de gener. La cerimònia d'encesa dels llums nadalencs a Barcelona tindrà lloc cada dia a les 17.30 hores i s'estendrà durant la nit, ajustant-se a la jornada de la setmana i als dies festius.

MADRID

La ciutat de Madrid ha assignat un pressupost de 4.300.000€ per a la decoració lumínica nadalenca, experimentant així un augment del 7,5% respecte de l'any passat.

Totes les bombetes utilitzades són de tecnologia LED d'alta eficiència, i el cost energètic associat a la il·luminació és assumit per l'empresa adjudicatària. L'encesa de les llums nadalenques també va tenir lloc dijous passat 23 de novembre i s'apagaran el 7 de gener.

Diversos municipis a la Comunitat de Madrid, com el cas de Rivas-Vaciamadrid han decidit reduir la inversió destinada a les llums nadalenques. En aquest sentit, el pressupost per a aquest any se situa en 120.818,50€ i representa un decreixement del 48% en comparació de l'any anterior.

VALÈNCIA

L'ajuntament de València ha augmentat un 45% el pressupost destinat a la il·luminació nadalenca en comparació amb l'any anterior. Aquesta temporada, el desplegament lluminós de Nadal arribarà a un cost de 615.711€.

L'encesa de les llums nadalenques a València es durà a terme el divendres 1 de desembre a la plaça de l'Ajuntament.

SEVILLA

La il·luminació nadalenca a Sevilla es desplegarà al llarg de 287 carrers a tota la ciutat, mantenint-se encesa fins al Dia de Reis.

El pressupost d'aquesta ciutat és de 1.200.000€, abastant tant les despeses d'il·luminació com el servei de guàrdia nocturn permanent. La cerimònia d'encesa de les llums està programada per al 2 de desembre del 2023.

PAMPLONA



A Pamplona, la inversió destinada a la il·luminació nadalenca per a aquesta temporada puja a 363.000€ , incloent les decoracions festives. Aquest augment pressupostari, igual que a nombrosos indrets del país, es justifica pels impactes positius que s'han observat en el consum i el turisme.

VIGO, LA SUPERPOTÈNCIA

Si pensem en el moment en què va començar aquesta febre pel Nadal i els seus llums, cal remuntar-se al 2018 quan l'alcalde de Vigo, Abel Caballero , va presumir que la il·luminació de la seva ciutat seria l'enveja mundial i que els alcaldes de Nova York o París l'havien cridat per la gelosia que despertava el seu projecte.



Des de llavors, no només ha crescut el nombre de llums i instal·lacions als mercats i atraccions nadalenques repartides per tota la ciutat, sinó que el desemborsament també s'ha anat disparant a mesura que el Nadal de Vigo creixia com a marca i en popularitat. Només per a aquest any, el Concello de Vigo contempla un desemborsament de 2,3 milions d'euros , un pressupost que supera Barcelona i que només es queda darrere de Madrid a nivell estatal.



Tot i que són xifres astronòmiques per a una ciutat que ronda les 300.000 persones, la veritat és que els llums han donat molt bons resultats . Els viatgers que arriben a Vigo a veure els llums es compten per milers i l' impacte econòmic a la ciutat va ser de 700 milions l'any passat, segons va explicar Caballero mateix.