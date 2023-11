Arxiu - Ambulància del SEM

La guerra per aconseguir la suculenta partida del transport sanitari català ha començat. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha publicat aquest dijous a la tarda la licitació del nou contracte del transport sanitari urgent i no urgent de Catalunya que preveu una partida màxima de 1.985 milions d'euros per al període 2025-2030, la més alta del Govern.

Aquest contracte contempla millores per als professionals, així com als vehicles sanitaris i l'equipament que usen amb l'objectiu de prestar un millor servei a la ciutadania, ha afirmat la directora general del SEM, Anna Fontquerni, en una trobada amb periodistes.

Actualment són cinc les empreses adjudicatàries del contracte del transport sanitari català urgent i no urgent que es va publicar el 2014 i va entrar en vigor el 2015 per a un període de 6 anys més 4 prorrogables: Falck VL, Transport Sanitari de Catalunya, Grup La Pau, Ambulàncies Egara i Ambulàncies Diumenge.

Ara amb la publicació de la licitació s'obre un termini de presentació d'ofertes per a un total de 10 lots fins a l'1 de febrer del 2024 amb la previsió de publicar l'adjudicació a finals de juny del mateix any i iniciar la implementació del contracte a la tardor del 2025.

Han utilitzat un mapa interactiu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) per determinar les posicions de les ambulàncies (tant reubicant un servei existent com creant-ne un de nou): incrementen en 46 els vehicles de transport sanitari urgent, uns 360 tècnics d'emergències més i unes 311.000 hores contractades més.

CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ



Els lots de Barcelona, Metropolitana Sud i Metropolitana Nord, que són les que tenen un volum més gran , hauran de tenir empreses adjudicatàries diferents i cap empresa podrà tenir més de tres lots dels deu que pugen, encara que en cas que en un dels lots només hi hagi una oferta una empresa pot arribar fins a quatre.

En aquesta contractació primaran més la qualitat que l'oferta econòmica, que només pesarà un 30%, i del 70% restant les empreses hauran de complir un 50% o més, i un altre dels criteris de valoració serà que l'empresa hagi reinvertit un percentatge del seu benefici a la pròpia activitat que genera, entre altres criteris.

PROFESSIONALS



El SEM "aposta pel desenvolupament dels professionals" amb un increment de les hores de formació fins a les 30 anuals i requerirà un, tres o cinc anys d'experiència en funció del lloc de treball (transport sanitari no urgent, suport vital bàsic i suport vital avançat respectivament).

A més, promourà "la conciliació de la vida familiar i laboral i la inclusió de la dona a les diferents categories professionals": les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un protocol d'assetjament laboral, sexual i per raó de sexe.

VEHICLES I EQUIP



Incorporaran tres tipus de vehicles amb noves funcionalitats: unitats de suport logístic sanitari per al trasllat d'equips de psicòlegs del SEM i el servei de donació d'òrgans, entre d'altres; unitats polivalents, i vehicles llançadora elèctrics, que realitzaran serveis a la zona dinfluència del centre sanitari.

Les unitats de Suport Vital Avançat tindran ecògrafs i monitors amb capacitat per enviar dades clíniques en temps real i les Unitats de Suport Vital Bàsic disposaran de materials com la faixa pèlvica i torniquets per fer una millor atenció inicial al malalt traumàtic.