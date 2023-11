@EP

Poptcheva (Renew) critica que Espanya no ha publicat els 100 grans beneficiaris dels Next Generation

Les noves regles fiscals proposades per la Comissió Europea, que atorguen als Estats de la UE més flexibilitat per gestionar el seu deute públic, s'aplicaran el 2025 i inclouen sancions més baixes, però efectives, ja que fins ara mai no s'havia multat un govern per incomplir els plans d estabilitat.

Aquesta nova norma es basa en "l'èxit" dels fons Next Generation, on per primera vegada, els Estats van mancomunar un deute, encara que segons ha explicat l'eurodiputada i vicepresidenta de la comissió d'Afers Econòmics i Monetaris, Eva Poptcheva, Espanya no ha publicat encara la llista dels 100 grans beneficiaris, com va ordenar la Comissió europea.

En una trobada amb periodistes aquest dijous, l'eurodiputada de Cs ha assegurat que les institucions europees "treballen contrarellotge" perquè les noves regles fiscals siguin debatudes en Comissió el 7 o l'11 de desembre, però no podran ser aprovats al ple del Parlament Europeu fins a la primavera del 2024.

REGLES SUSPESES PEL COVID



Les regles actuals estan suspeses des que el 2020 es va activar, a causa de la pandèmia, una clàusula d'escapament que permetia als països membres de la UE desviar-se dels objectius de deute públic i dèficit per fer front al Covid.

Amb aquesta nova norma, els efectes de la qual es veuran en els pressupostos dels governs estatals i regionals de la UE de 2025, atorga als Estats membre una major flexibilitat, ja que els permet presentar el seu propi pla de consolidació fiscal a quatre o fins i tot set anys vista .

Inclou un règim sancionador, que l'actual normativa europea ja contemplava, però "que mai no s'ha aplicat en casos d'incompliment del pla d'estabilitat", explica Poptcheva, per la qual cosa s'ha optat per reduir les multes, però amb el compromís de fer-les efectives.

"Es necessita més flexibilitat perquè les normes siguin eficaces", indica l'eurodiputada, que apunta a les diferències entre països ja que el deute públic d'Espanya arriba al 118% del PIB, mentre que a Alemanya i Finlàndia no supera el 80%.

Per contra, a Luxemburg, Bulgària o Estònia, el deute es troba al voltant d'un 20% del PIB.

Poptcheva, eurodiputada del grup Renew Europe des del 2022, ha criticat que Espanya, França, Luxemburg i Malta encara no han publicat la llista dels 100 principals beneficiaris dels Next Generation, tal com va ordenar la Comissió Europea, ja que el termini finalitzava el passat mes doctubre.

TRIBUNAL DE COMPTES



Ha al·ludit als advertiments del Tribunal de Comptes, segons el qual, els fons estan sent inclosos en els pressupostos públics com a despesa corrent, mentre que assegura "tenir sospites" que els principals beneficiaris són empreses de l'Ibex i les administracions públiques.

L'eurodiputada de la formació taronja ha demanat al Govern espanyol una transparència més gran en l'execució dels Next Generation, ja que "no se sap exactament el nivell d'execució i quina quantitat ha arribat a l'economia real".